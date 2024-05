Sabato 11 maggio una tappa del progetto “Regala un sorriso 2024” a Cortemilia

Anche il Comune di Cortemilia è entrato a fare parte del progetto benefico “Regala un sorriso” insieme ai Comuni di Alba, Bra e Sommariva del Bosco.

Sabato 11 maggio, a partire dalle ore 15.00 presso il campo sportivo “Massimo Delpiano” in Loc. San Rocco si disputerà la “Quadrangolare del sorriso”.

Saranno la Nazionale dei Commercialisti Piemonte, la Nazionale Ordine Avvocati di Torino, la Nazionale Italiana dell’Amicizia ed una selezione Cortemiliese dell’ASD Cortemilia Calcio a scendere in campo per questa tappa dell’evento benefico ideato da Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia nel 2022.

La giornata sarà aperta da uno spettacolo della Nazionale Italiana dell’Amicizia dedicato a bambini e ragazzi e durante la manifestazione si esibiranno le cheerleader dell’Alba Cheers - Titans, che nel 2023 hanno conquistato il terzo posto agli ICU European Cheerleading Championships di Verona.

Il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito dichiara: «Ringraziamo i tre ideatori dell’iniziativa per averci dato la possibilità di portare a Cortemilia una tappa di questo importante progetto benefico rivolto ai bambini, con l’obiettivo di acquistare un ecografo con sonde per cuore e organi interni e tutte le associazioni che a vario titolo, non solo per questa manifestazione, si rendono sempre disponibili alla collaborazione per la riuscita degli eventi sul nostro territorio».

«Oltre alla giornata di sabato 11 maggio a Cortemilia – aggiunge Marco Zunino, consigliere delegato al turismo e manifestazioni - i ragazzi della classe quarta primaria di Cortemilia parteciperanno venerdì 17 maggio ad Alba ad un convengo sul tema del bullismo, un momento di riflessione importante presentato dalla Nazionale Italiana dell’Amicizia».

La giornata terminerà con una cena solidale nei locali del Chiostro del Convento Francescano al costo di 25€ bevande incluse (ravioli al pin, salsiccia e patatine, torta di nocciole) il cui ricavato sarà interamente destinato al Reparto Materno Infantile dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno. Le prenotazioni sono aperte fino al 6 maggio al numero 0173.81027.