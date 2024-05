Il 90enne "dei record" Alessandro Belliere è arrivato a Serralunga

Puntuale come un orologio, alle 13 spaccate, il bolognese Alessandro Belliere, ex assicuratore 90enne con la passione per il trekking, di cui abbiamo raccontato la singolare storia, è arrivato a Serralunga per portare avanti la sua sfida: fare tappa in 90 castelli per i suoi 90 anni, in un percorso nel Nord Italia di oltre 2600 chilometri. Ad accoglierlo c'era il sindaco di Serralunga, Sergio Moscone.

Nel 2013, per festeggiare gli ottant’anni, ha percorso a piedi quasi 1.700 km, suddivisi in 42 tappe, partendo dal comune italiano più a nord, Predoi (BZ), per arrivare nel giorno del suo compleanno, il 24 ottobre, ad Ispica (RG), uno dei comuni più a sud dell’Italia. E da allora ha girato il Paese in lungo e in largo alla ricerca di nuove sfide.

E per non farsi mancare niente, il 21 maggio partirà dallo stadio Dall’Ara per “Il cammino Rossoblù”. L'obiettivo? Arrivare il 7 giugno a Roma, per omaggiare l’anniversario dei 60 anni dall’ultimo scudetto del Bologna.