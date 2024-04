Amministrarive, a Bagnasco si candida il vice sindaco uscente Mauro Bertino

Anche Bagnasco sarà tra i 172 comuni della Granda che, il prossimo giugno, saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale.

Per il Comune valtanarino ufficializza la candidatura il vice sindaco uscente Mauro Bertino.

Commerciante, 51 anni, era già stato primo cittadino dal 2014 al 2019.

"Ho deciso di ricandidarmi alla carica di Sindaco di Bagnasco - spiega - in primis perché amo questo paese che mi ha "adottato" da ormai trenta lunghi anni, perché lo ritengo il luogo ideale dove vivere e dove far crescere i propri figli e desidero con tutto me stesso che continui ad esserlo. È per questo che, insieme ad un gruppo di persone competenti e motivate, che voglio ringraziare pubblicamente per la fiducia e per l'impegno che già hanno dimostrato in queste serate di riunioni, vogliamo provare a dare continuità a tutto quanto di buono già fatto nelle precedenti amministrazioni, migliorandolo dove possibile, ma soprattutto cercheremo e ci impegneremo per non perdere le occasioni di crescita che strada facendo ci capiteranno. Non facciamo promesse di alcun tipo, il periodo in cui viviamo non ce lo consente."

"Saremo attenti al mantenimento delle tradizioni - prosegue Bertino - ma allo stesso tempo cercheremo di stare al passo con i tempi. Possiamo solo garantire che ci dedicheremo al nostro paese anima e corpo, senza sottovalutare nessun argomento e senza darci alcuna priorità: per noi qualsiasi necessità sarà importante allo stesso modo. Vogliamo essere e diventare un punto di riferimento con cui confrontarsi, con cui discutere e collaborare, pronti ad accogliere idee e suggerimenti, non chiusi tra le mura del palazzo comunale, ma in giro tra la gente, per le vie del paese e al fianco delle tante associazioni che lavorano silenziosamente al servizio dell'intera comunità".