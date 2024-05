Fondazione CRC: da ricostituire circa un terzo del Consiglio generale

Ci vorrà qualche tempo prima che sia ricostituito il Consiglio generale della Fondazione CRC.

Sei componenti infatti – entrati a far parte del consiglio di amministrazione – vanno sostituiti.

Si tratta dello stesso presidente, Mauro Gola, nominato dal Comune di Dronero. Insieme a lui: Francesco Cappello (Alba), Elena Merlatti (Mondovì), Federico Borgna (Cuneo), Mario Canova (Canale) e Mirco Spinardi (Villanova Mondovì).

I tre maggiori Comuni – su input del sindaco di Mondovì e presidente della Provincia Luca Robaldo – sembrano intenzionati a riaprire i bandi in base ai quali procedere poi alle designazioni.

Per Dronero, Canale e Villanova non è ancora chiaro quali saranno gli intendimenti dei rispettivi sindaci, cui spetta comunque l’indicazione.

L’unico componente del cda a non far parte del nuovo Consiglio generale della Fondazione è l’attuale presidente dell’Atl Cuneo, Mauro Bernardi, incarico che lascerà comunque a breve per cedere il passo probabilmente a un soggetto indicato questa volta da Confcommercio.

Il valzer delle poltrone prevede infatti Luca Crosetto, presidente di Confartigianato, alla guida della Camera di Commercio al posto di Mauro Gola.