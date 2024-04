L'onorevole Ciaburro: "Il comparto agricolo deve avere centralità in Europa"

"È soprattutto il comparto agricolo quello che in questi ultimi mesi è tornato ad essere protagonista in Europa. Anzi di più: le strategie italiane sono state adottate in Europa perché considerate le migliori per il settore ed il suo sviluppo. E per questo cambio di passo dobbiamo ringraziare il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida".

A dirlo è il deputato di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - componente della Commissione Agricoltura - che ha partecipato alla tre giorni organizzata a Pescara da Fratelli d'Italia “L'Italia cambia l'Europa”. “Ricordo - ha precisato l’onorevole Ciaburro - le proteste degli agricoltori che hanno infiammato anche il Piemonte, terra dai grandi valori contadini, rivolte non a questo Governo ma a chi in Europa non si è preso a cuore i problemi del mondo agricolo, fino all’arrivo del Governo Meloni che da subito si è impegnato per difendere il comparto. Lo dimostrano gli atti concreti, a cominciare dal documento presentato dall'Italia e condiviso anche da altri Paesi europei, per invitare la Commissione Ue a fare un passo indietro rispetto alle politiche ideologiche che fino ad ora hanno gravato sul nostro settore primario. Senza dimenticare la richiesta del Governo di una revisione della Pac che assicuri reddito agli agricoltori e garantisca al tempo stesso la tutela dell'ambiente. Inoltre il nostro Paese è stato il primo a vietare il cibo sintetico. Per noi l’agricoltura ha un’importanza strategica ed è al centro della nostra politica: gli agricoltori sono i primi custodi dell'ambiente e devono rimanere pilastri della sovranità alimentare europea"