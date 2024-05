Comunali, a Fossano incontro tra candidati sindaci lunedì 20 maggio

Le associazioni degli Artigiani di Confartigianato e dei Commercianti Ascom, in occasione delle prossime elezioni comunali che si terrano a Fossano l 8\9 Giugno, hanno indetto un incontro dei loro associati, con i candidati sindaci Dario Tallone e Francesco Balocco, che si terrà presso la sala Barbero del Castello degli Acaja di Fossano lunedì 20 maggio alle ore 20,45.

L’incontro sarà occasione per i Presidenti delle due associazioni il comm. Clemente Malvino per la Confartigianato ed il ragioniere Mauro Giaccardi per l'Ascom, coadiuvati dalla moderatrice, la giornalista Cristina Mazzariello, di portare all’attenzione dei due Candidati Sindaci, le criticità delle piccole realtà economiche Fossanesi, chiedendo loro di adoperarsi con risorse ed interventi che dovranno essere tra le priorità della prossima Amministrazione Comunale: tra queste la viabilità, la sicurezza, la tassazione e quant’altro che verrà dibattuto nell’incontro .