Manca il capotreno: ritardo di un'ora e mezza per il Ventimiglia-Cuneo nel giorno di rientro dal lungo ponte

Altro pesante disservizio per gli utenti della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 aprile, il Regionale 22958 delle 14.55, in partenza dalla città di confine con destinazione Cuneo ha subito un ritardo di 90 minuti.

Il treno, infatti, ha lasciato Ventimiglia solo alle 16.28, praticamente in concomitanza con l'orario previsto nel nuovo tabellone di Trenitalia per i festivi che entrerà in vigore il 6 maggio prossimo.

La causa? La mancata presenza del capotreno, bloccato ad Andora da alcuni problemi tecnici verificatisi sulla linea Genova-Ventimiglia.

Come sempre succede in questi casi sono state tante le proteste per il disagio subito da parte dei viaggiatori, anche in considerazione che si trattava della domenica di rientro dopo il lungo ponte del 25 aprile.

Gli utenti lamentano in particolar modo il fatto di non essere stati messi al corrente in modo tempestivo della situazione: nessuna comunicazione circa la causa del lungo ritardo né alla stazione di Ventimiglia, ma neppure in quelle successive dell'intera tratta.