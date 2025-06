Funicolare di Mondovì ancora fuori servizio: garantita la navetta sostitutiva serale

L’attivazione imprevista e temporanea del freno di emergenza. Questo, in breve, il problema tecnico che la funicolare di Mondovì sta riscontrando dalla serata di mercoledì e che ha costretto i gestori dell’impianto a sospendere il servizio e ad attivare l'apposita navetta sostitutiva.

Nessuna motivazione strutturale, insomma, ma un eccesso di sicurezza da parte del dispositivo di emergenza le cui cause sono ancora in fase di individuazione. Non appena l’impianto tornerà al normale esercizio, verrà parimenti riattivato il tradizionale servizio.

Si ricorda, infine, che nelle ore diurne è attiva la Linea 3 del trasporto pubblico locale con partenze ogni 15 minuti, mentre nelle ore serali si potrà usufruire dell’apposita navetta sostitutiva con passaggi ogni 20 minuti. Le fermate più prossime alle stazioni della funicolare sono a Breo in corso Statuto, all’altezza di piazzetta Levi, e in piazza Maggiore, nel rione di Piazza, sul lato opposto alla stazione di monte stessa.