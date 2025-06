Bergesio (Lega): "Tunnel di Tenda promessa mantenuta"

“Dalle parole ai fatti. Come annunciato da Matteo Salvini, replicando a un nostro question time, oggi abbiamo inaugurato il tunnel del Tenda, che riaprirà domani al traffico. La nuova galleria, fondamentale per i collegamenti della provincia di Cuneo, sarà operativa dopo gli eventi alluvionali del 2020. Una promessa mantenuta, per cui ringraziamo il ministro Salvini, come sempre rapido e concreto, e il viceministro Rixi, per aver seguito il dossier: è un’opera che la sinistra ha dimenticato e che porterà benefici a tutto il territorio”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.