Alba, lunedì passa il Giro d'Italia: strade chiuse dalle ore 13.30. Il percorso [PDF)

Lunedì 6 maggio ad Alba passa la terza tappa Novara-Fossano della 107esima edizione del Giro d’Italia, con partenza da Venaria Reale il 4 maggio e arrivo a Roma il 26 maggio 2024.

Secondo la crono tabella, la corsa ciclistica internazionale per professionisti passa in città tra le ore 16.09 e ore 16.25. Transiteranno 22 squadre con 176 corridori, accompagnati da circa 150 automezzi. Carovana e ciclisti arrivano da Castagnito, Guarene e percorrono corso Asti, la rotatoria Rondò, corso Canale, svincolo Fornace Casetta, rampa per strada statale 231, frazione Scaparoni e poi frazione Piana Biglini in direzione Monticello d’Alba e Fossano dove l’arrivo è in programma per le ore 17.02 circa.

Pertanto, è previsto il divieto di transito stradale dalle ore 13.30 fino a 15 minuti dopo il passaggio del veicolo “Fine Gara Ciclistica”, in: corso Asti, corso Canale, corso Bra, uscite dal ponte strallato della tangenziale per Bra/Cuneo e Canale/Torino, vecchio Ponte Albertino sul Tanaro, corso Unità d’Italia in frazione Scaparoni – Piana Biglini nei due sensi di marcia, fino al Comune di Monticello d’Alba.

Nelle suddette strade vige anche il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8.00 di lunedì 6 maggio fino al termine della gara previsto per le ore 17.00 circa.

L’autostrada A33 Asti-Cuneo è percorribile nei due sensi di marcia. Chiuse solo le uscite per la strada statale 231 Bra/Cuneo e Canale/Torino del ponte strallato.

Restano aperte le seguenti strade: viale Cherasca, corso Cortemilia, corso Europa, corso Barolo, via Ognissanti.

Da Alba, l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno è raggiungile dalla tangenziale, con accesso da corso Nebbiolo/rotonda della Vigna.

Considerata la sospensione temporanea della circolazione stradale nel centro abitato per il passaggio della corsa ciclistica, lunedì 6 maggio sono sospese le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado cittadine, mentre per le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado l’uscita è anticipata alle ore 12.30.

Per quanto riguarda gli autobus, 47 Alba – Villanova – Torino, 48 Alba – Villanova – Torino Fiat Mirafiori e 49 Asti – Alba, l’ultima partenza da Alba è alle ore 13.00, mentre la ripresa del servizio da Alba è alle ore 17.00 circa. Questo secondo quanto hanno comunicato le Autolinee Giachino al Comune.