Permane l'allerta arancione sul Piemonte occidentale: sotto osservazione Po, Tanaro, Pellice, Maira, Stura, Varaita ed Ellero

Non si placa il maltempo sul Piemonte. Secondo l'Arpa Piemonte permane l'allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico sui settori occidentali della regione. Fino alla mattinata di domenica precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana occidentale.

Allerta arancione di tipo idraulico e idrogeologico in Alta Val Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita Maira e Stura. Nella pianura cuneese allerta arancione di tipo idraulico e gialla di tipo idrogeologico. Che si traduce in estese esondazioni dei corsi d'acqua e diffusi fenomeni di versante.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati valori di 60-80 mm sulla fascia pedemontana, con un massimo di 81 mm a Pradeboni, e quantitativi inferiori sulle zone montane alpine e sulle pianure.

Il reticolo idrografico, principale e secondario, ha visto un modesto e graduale innalzamento dei livelli idrometrici, più significativo su Piemonte occidentale e sudoccidentale, dove alcuni corsi d’acqua minori del Cuneese si sono avvicinati al livello di guardia. I valori maggiori sono stati registrati per il Corsaglia a Frabosa Sottana, per l’Ellero a Mondovì e per il Pesio a Carrù. I livelli dei corsi d’acqua principali mostrano al momento incrementi apprezzabili ma ancora poco significativi.



A Clavesana, che sappiamo cosa ha rappresentato nell'alluvione del 1994, ieri il Tanaro, gonfiato dagli affluenti, intorno alle 19 era salito di 1 metro in un paio di ore, appena sotto soglia allerta. Notte tranquilla. Stamattina l'altezza delle acque è leggermente scesa. Alle 8,30 si assesta su 2,30 metri.

Al momento il Tanaro non preoccupa in zona Garessio. L'amministrazione ha verificato i livelli del Tanaro in centro e dei torrenti: tutto sotto controllo, dunque non è stata aperta l'unità di crisi in Comune. Il sindaco Fazio: "Al momento la nostra zona non dovrebbe essere interessata, ma continuiamo a tenere monitorata la situazione".

Notte tranquilla anche a Fossano e fossanese dove si continua a monitorare con le squadre della Protezione civile che battono le zone più a rischio. Alle 9.30 di sabato 20 maggio non sono state rilevate criticità. Continua altresì l’apertura in modalità H24 e fino a cessate esigenze del presidio provinciale di Protezione civile con sede in Fossano reperibile al numero 0172/634739 o tramite mail all’indirizzo: segreteria@coordinamentocuneo.it

Un albero caduto nella notte a Verzuolo in via San Bernardo. Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza intorno alle 4.30 di questa mattina, sabato 20 maggio.

Varaita sotto osservazione a Costigliole Saluzzo: la protezione civile monitora ogni 2 ore con i tecnici dal Comune. Il vicesindaco Nicola Carrino: "Il livello del Varaita è alto ma sotto controllo. I lavori effettuati nell'alveo del fiume nel 2022 sono stati provvidenziali".

Guarda il video del Varaita in località Peschiera di Costigliole:

Il Varaita a Villafalletto. Nel video le immagini in zona ponte di frazione Termine sulla direttrice Saluzzo-Cuneo, dove nel 2022 sono stati fatti lavori di prevenzione e difesa spondale Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po). Situazione per adesso sotto controllo, ma impressiona pensare che la scorsa settimana era completamente asciutto.





I vigili del fuoco segnalano inoltre qualche piccolo intervento legata al maltempo nel Monregalese.

A Mondovì torrente Ellero sotto sorveglianza. Nella notte è arrivato a 2.01 metri, a 9 cm dalla soglia di guardia stabilita a 2.10 mt. Per questo sono state assunte ulteriori misure nel corso della serata di ieri, quali la chiusura di piazzale Giardini (Ravanet) e la chiusura al transito della via pedonale che collega via della Cornice a via Montegrappa. Sono proseguiti al contempo i sopralluoghi nel concentrico e nelle frazioni, soprattutto sui ponti e nelle zone considerate a maggiore rischio.

Po ingrossato a Paesana, ma ancora sotto i livelli di guardia. Guarda il video realizzato dal ponte in centro paese:



Previsioni Arpa

Le condizioni di maltempo perdureranno fino alla mattinata di domenica con precipitazioni diffuse forti localmente molto forti sulla fascia pedemontana occidentale, generalmente deboli su astigiano e alessandrino, moderati altrove. Quota neve in progressivo aumento da 1800 m a 2700 metri.

È previsto un miglioramento nel pomeriggio di domenica con fenomeni precipitativi limitati al Piemonte sud-occidentale, ancora forti sul Cuneese.

Nelle prossime ore sono attesi innalzamenti degli affluenti minori e dalla giornata di sabato, sulla base delle precipitazioni attese, sono previsti innalzamenti dei livelli idrologici dei corsi d’acqua principali occidentali e sudoccidentali (aste di Po, Tanaro, Pellice, Maira e Stura di Demonte) con maggiore probabilità di superare i livelli di guardia nella seconda parte della giornata.

Per quanto riguarda i fenomeni di versante, sabato sarà caratterizzato da una probabilità anche elevata che si verifichino inneschi isolati di frane superficiali nelle aree montane e pedemontane alpine del Biellese, Torinese e Cuneese, nonché nelle aree collinari del Torinese, Cuneese e Novarese.