Grazie alla videosorveglianza a Mondovì fermato uno spacciatore a Villa Nasi

Dopo il ripetersi di azioni ed episodi di violenza all'interno del concentrico cittadino, i consiglieri del centrodestra monregalese presentano un'interrogazione al sindaco che, nel corso del consiglio comunale di ieri, lunedì 29 aprile ha risposto in merito.

Il primo cittadino ha ricordato l'introduzione del Daspo Urbano, di cui ha fornito gli ultimi numeri (leggi qui), gli incontri frazionali tra residenti Carabinieri e Polizia Locale, ribadendo che "un conto è la sicurezza reale e un altro quella percepita, anche se nessun atto di bullismo o violenza va sottovalutato".

In questo senso il sindaco ha ribadito il potenziamento degli impianti di videosorveglianza, con risorse del ministero dell'interno, in diverse aree della Città. Il sindaco ha poi elencato tutte le telecamere presenti nelle diverse zone della Città, oltre ai varchi. Il totale è di 197 punti di sorveglianza, inclusi quelli di lettura targhe. Il nuovo impianto coprirà altre 24 aree.

Proprio grazie alle telecamere notato uno spacciatore, in zona parco Villa Nasi. La Polizia locale con i Carabinieri è intervenuta, fermandolo.

La volontà quindi è incrementare con un progetto già definito e finanziato. Le immagini delle videocamere - ha evidenziato il sindaco - rimangono per ragioni di privacy conservate solo sette giorni. Grazie alle telecamere individuato anche una persona che, con motorino, ha danneggiato la fontana in piazza Martiri, di fronte al comune.

Per contrastare bullismo e "baby-ganging" progetti di educazione e prevenzione come "Monregalyou". Rimangono problemi legati anche alle tratte che gli alunni compiono per arrivare ai plessi scolastici (sui pullman e sui treni), molte di queste persone sono state identificate grazie alle telecamere.