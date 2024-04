Elezioni comunali: a Canosio una lista civica guidata da una donna

La candidata sindaco Veronica Ceccato ha ufficialmente presentato la lista civica VIVERE CANOSIO, composta da persone che incarnano l'autenticità e la resilienza della comunità locale.

La scelta di Ceccato di selezionare residenti del territorio sottolinea l'importanza di comprendere appieno le sfide e le opportunità uniche che caratterizzano la vita a Canosio, di affrontare i problemi reali della comunità con soluzioni concrete e innovative.

Con l’obiettivo di promuovere la partecipazione femminile nella gestione amministrativa, Veronica Ceccato si impegna a formare una lista con una maggioranza di donne, che riflette il desiderio di valorizzare il territorio e la sua comunità.

La lista, composta da persone con esperienze professionali e competenze diverse, è stata accuratamente selezionata per mettere al servizio dell'amministrazione locale differenti talenti motivati, per dare una svolta positiva al paese di Canosio.

Questo approccio mira non solo a garantire una crescita demografica sostenibile all'interno del Comune, ma anche a migliorare le condizioni di vita dei residenti e a promuovere il territorio come destinazione turistica di rilievo.

Il patrimonio naturale e geologico di Canosio, spesso trascurato, sarà al centro degli sforzi della lista civica VIVERE CANOSIO per aumentare la consapevolezza e la valorizzazione di queste risorse preziose.

Veronica Ceccato e la lista civica VIVERE CANOSIO invitano la comunità a unirsi a loro in questa missione per un futuro prospero e inclusivo per tutti i cittadini di Canosio.

Veronica CECCATO operatrice socio sanitaria

Salvatore MALIGNO imprenditore

Paolo AUDERO imprenditore agricolo - volontario CNSA

Enrico COLLO guida escursionistica ambientale

Cristina PASERO casalinga - ex cuoca

Antonella GERMINI dirigente scolastico - volontario 118

Gaetano CHIAPELLO artigiano - volontario CNSA

Claudina MICHELIS pensionata ex impiegata

Paola CAMPADELLI pensionata ex dirigente scolastico