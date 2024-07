Mondovì, protocollo di intesa tra Comune e commercianti per la sicurezza e decoro urbano

Migliorare le condizioni di vivibilità e fruizione degli spazi pubblici e privati, aumentando il livello di sicurezza.

Questi gli obiettivi al centro del protocollo di intesa tra l'amministrazione e i commercianti, siglato ieri sera, nella sede del Park Hotel.

Un patto di civica collaborazione che vede in campo il Comune, la Polizia locale e i titolari della attività di via Delvecchio, via Quadrone, via Primo Reggimento Alpini, via Piave e piazza Mellano, per il miglioramento della vivibilità delle diverse aree.

"È un'azione totalmente innovativa e che ci responsabilizza molto - commenta il sindaco, Luca Robaldo - è un esperimento che mettiamo in campo perché può rappresentare un esempio per altre zone della città e perché dobbiamo dare risposte concrete ad oltre 30 titolari di esercizi commerciali che si sono messi a disposizione della Comunità. Inizia, quindi, un percorso che siamo certi darà molte soddisfazioni".

"Si tratta di un'iniziativa importante per la Città - spiega il presidente del consiglio comunale Elio Tomatis, che ha seguito la stesura del protocollo d'intesa - "Tanti operatori ed esercenti della zona hanno scelto di collaborare insieme per migliorare la situazione di quest'area cittadina, consci delle criticità presenti. Un ottimo esempio di integrazione e voglia di fare comunità".

Circa 30 le attività coinvolte nell’iniziativa del comitato spontaneo di quartiere, al fine di facilitare la comunicazione e la segnalazione di criticità e problematiche in campo urbanistico, ambientale, gestione rifiuti e sicurezza, alla Polizia locale e facilitare così anche attività di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, persone disturbanti, abbandono rifiuti e anche traffico veicolare improprio.