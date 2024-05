Elezioni, Luciano Sciandra annuncia la candidatura a sindaco di Garessio

Scioglie le riserve e ufficializza la candidatura a sindaco Luciano Sciandra , che sarà in corsa per le prossime amministrative nel comune di Garessio .

Primo cittadino uscente del comune di Priola, che ha amministrato per tre mandati consecutivi, Sciandra, 59 anni, ha maturato esperienza anche in qualità di presidente dell'Unione dei Comuni della Valle Tanaro e come sindacalista presso il locale stabilimento Huvepharma. Certo di potersi impegnare attivamente per il Comune di Garessio, un paese che, a detta sua, gli ha dato molto negli anni, è affiancato da un gruppo di persone che vivono e lavorano in valle.

"La squadra - spiega il candidato - è stata creata con un grande senso di responsabilità e amore nei confronti del paese. Persone che vivono e lavorano in Valle, aspetti fondamentali che, insieme al contributo dovuto all'esperienza di alcuni ed alla buona volontà di tutti, assicurano a chi deciderà di darci la propria fiducia, di trovare in noi un gruppo affiatato e pronto ad affrontare al meglio questa straordinaria possibilità." "La mia candidatura a sindaco - prosegue Sciandra - è dovuta a un senso di gratitudine nei confronti di una comunità che, innanzitutto, mi ha dato un’opportunità di lavoro e poi anche quella di costruirmi una vita in Valle Tanaro. Per riuscire a svolgere il compito, so di poter contare sulla la mia esperienza amministrativa pregressa, che vorrei mettere al servizio di quello che ritengo un comune con grandi potenzialità."