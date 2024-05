A Somano si sfidano due candidati sindaco: Elena Clerico e Alessandro Drocco: "Ecco le nostre squadre"

Somano guarda già al futuro e lo fa con due candidati. Elena Clerico, attuale vicesindaca e ragioniera e Alessandro Drocco, giovane imprenditore agricolo. Entrambi hanno un obiettivo comune, quello di lavorare con gente del posto e di ripristinare almeno una volta a settimana il medico di base.

Elena Clerico sceglie la continuità e la semplicità per presentarsi:

"Ho deciso di candidarmi in quanto da sempre la politica quella sana mi affascina. Dopo tanti anni come consigliere ho voluto mettermi in prima persona in quanto ho il desiderio di portare avanti alcuni progetti attualmente in programmazione . Sono una persona a cui piace lavorare in gruppo, sporcarsi le mani ascoltando e accettando i consigli di tutti. Come alcuni sanno, amo il mio paese dove sono nata, cresciuta e innamorata".

Sulla sua squadra le idee sono chiare: "Ho accanto 3 persone della precedente amministrazione, Sergio, Mauro e Matteo che sono impegnati da sempre oltre che nel consiglio comunale nelle associazioni ProLoco, AIB e Protezione Civile. Al nostro fianco abbiamo un gruppo che si adopera da anni per Somano essendo impegnati nelle altre nostre associazioni: dal gruppo di lettura “Leggendo si” all’associazione Alpini, dall'Aib fino al 112. Elio, Clelia, Rita, Marino, Giuseppe, Elisa e Michele. Siamo una squadra che copre tutte le età da 20 a 75 anni, perché Somano è un paese giovane ed adulto allo stesso tempo".

Un cenno anche ad aluni obiettivi e priorità: "Siamo una squadra che copre tutte le età da 20 a 75 anni, perché Somano è un paese giovane ed adulto allo stesso tempo. Vorremmo una nuova amministrazione dove il fulcro sia la comunicazione tra e con i cittadini, io e miei consiglieri saremo sempre presenti ad ascoltare e ricevere tutti. Non promettiamo miracoli ma possiamo garantire che ci saremo sempre. Il nostro motto è di rendere Somano un paese fruibile a tutti e che anche chi arrivi da fuori lo possa apprezzare. 'L’innovazione della tradizione' è il riassunto di ciò che vogliamo fare, cioè portare nuove idee, come il cinema all’aperto, istruire mostre e convegni che possano far comprendere a noi somanesi in primis ed anche ai paesi circostanti quanto le bellezze di Somano per molto tempo non valorizzate lo siano finalmente".

La lista "Innovazione della tradizione"

Elio Montaldo, pensionato, 75 anni - Clelia Montanaro, pensionata, 74 anni- Rita Tardi, insegnante in pensione, 69 anni - Marino Altavilla, coricoltore, 55 anni - Sergio Gallo, falegname, 51 anni - Giuseppe Rolfo, artigiano, 48 anni - Mauro Albarello, impiegato statale, 45 anni - Matteo Pecchenino, imprenditore, 45 anni -Elisa Giordano, tecnico di laboratorio, 26 anni - Michele Agosto, diplomando in perito informatico, 20 anni.

Il secondo candidato è Alessandro Drocco, 24 anni:

"Abbiamo in comune l'amore per Somano, per i suoi abitanti e vogliamo lavorare tutti affinchè il nostro paese abbia più servizi, sia più bello ed accogliente, più pulito ed ordinato. Ci impegniamo, pur con le poche risorse che hanno i nostri piccoli comuni, a migliorare la viabilità con il ripristino delle strade comunali danneggiate, l'illuminazione, ove occorra, l'arredo urbano".

Diversi sono gli obiettivi programmatici, com,e spiega ancora: "Vorremmo anche, in collaborazione con la Pro Somano e la Parrocchia, reintrodurre l'antica tradizione della Festa Patronale di San Luigi, assente da qualche anno e, oltre alla tradizionale Sagra della Castagna creare anche un nuovo evento dedicato alla nocciola: Il Nocciola Day. Inoltre intendiamo creare iniziative per incrementare il turismo, come la realizzazione di un'area di sosta per camper e roulotte, coinvolgere le attività di ristorazione, bar e strutture ricettive del paese e valorizzare i prodotti dell'agricoltura locale".

Un ultimo punto è dedicato alla manutenzione: "Desideriamo abbellire il paese con più fiori, mantenere efficiente il percorso ciclabile ed i sentieri per i turisti. Tramite la collaborazione di amici di nazionalità straniera che si sono stabiliti in paese vogliamo intraprendere un progetto di gemellaggio, oltre a dare piena collaborazione alle associazioni di volontariato presenti in paese".

La lista "Nuova Somano"

ALBARELLO MATTIA 33 anni, imprenditore agricolo, laureato in Agraria; CAMIA FRANCESCA 24 anni, impiegata, laureata in lingue; CLERICO ALBERTO 40 anni, dipendente comunale; CORNERO DANIELE 31 anni, titolare Az. Agricola Biulotti, Somano, diplomato; FERRERO BRUNO 43 anni, dipendente pubblico, membro della squadra A.I.B. GALLO DAVIDE 47 anni, responsabile commerciale Marine Pleasure-CGT CATERPILLAR, MANZONE DAVIDE 28 anni, dipendente G&G escavazioni, Somano, agrotecnico, PAGLIERI ALESSANDRA 30 anni, operaia, PECCHENINO FABIO 24 anni, manutentore metalmeccanico, perito meccatronico, QUAZZO CLAUDIA, 28 anni, collaboratrice Tastèlanghe, Somano, diplomata in ragioneria