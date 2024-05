Katia Manassero (Lega): “Mi candido in Regione per senso di reponsabilità e per mettere a disposizione le mie competenze” [VIDEO]

Katia Manassero si candida in Regione per la Lega a sostegno di Cirio presidente

La borgarina Katia Manassero, imprenditrice artigiana di 45 anni, si candida in Consiglio Regionale per la Lega a sostegno di Alberto Cirio presidente. Laureata in Scienze Motorie, indirizzo Manageriale, ricopre il ruolo di presidente di zona di Confartigianato Imprese Cuneo ed è anche consigliera di maggioranza nel comune di Borgo San Dalmazzo. Precedentemente ha lavorato nelle scuole e nelle associazioni sportive come insegnante di educazione fisica e tecnico sportivo. È mamma di due figli, Lorenzo e Leonardo.

Guarda il video:

“Ho deciso di candidarmi perché me lo ha chiesto il Partito – dichiara la candidata consigliera -. Per me è un onore e un senso di responsabilità verso il Partito in cui milito da 15 anni”.

Molteplici le motivazione che l'hanno spinta a candidarsi: “Il mettermi a disposizione dei cittadini, mettere a disposizione le mie competenze, le conoscenze acquisite nel corso degli anni nei vari incarichi che ricopro. Conoscere ed essere all’interno di un’associazione di categoria fa sì che, non solo si conoscano le esigenze e le necessità delle piccole medie imprese sul territorio, ma anche che le stesse possano operare all’interno di un contesto territoriale che dia loro le giuste opportunità”.

Importante anche la carica di consigliera di maggioranza nell’attuale amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo che ricopre da giugno 2022: “Quest’esperienza mi sta aiutando a comprendere le esigenze di un territorio con i vari attori sociali che ne fanno parte. Conoscere il territorio nelle sue varie faccettature è fondamentale per poter aiutare e portare avanti quelle richieste di vita vera reale e non di filosofia”.

E aggiunge: “Mi impegnerò a portare avanti le esigenze, le necessità degli artigiani e delle piccole e media imprese, ovvero di tutti quelle partite Iva che oggi necessitano di guardare avanti con particolare attenzione alle infrastrutture e non solo”.

Anche il tema della montagna le sta a cuore: “Pensiamo all’insediamento delle attività produttive nelle aree in cui si incentiva la ripopolazione nelle zone montane”.

Poi il welfare delle donne imprenditrici e delle donne che lavorano: “La conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, soprattutto per la donna imprenditrice, è una tematica che sento mia. Sono stata presidente provinciale del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Cuneo, e la conciliazione tra la vita lavorativa e la famiglia da sempre è una delle battaglie che si portano avanti”.

Infine lo sport: “È un’altra tematica chiave. Sono stata insegnante di educazione fisica nelle varie scuole della provincia di Cuneo. Ho collaborato come tecnico sportivo con il Coni di Cuneo, e con associazioni sportive di altro livello per il Volley. Reputo che lo sport dev’essere visto come prevenzione sanitaria”.