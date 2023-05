Bra, nuova area giochi nel cortile della scuola elementare "Don Milani"

Il Comune di Bra è al lavoro per allestire una nuova area giochi nel cortile della scuola elementare Don Milani, in via Europa.

"Tutto nasce all’interno della riprogettazione dei giardini in Piazza Roma, i cui giochi sono stati in parte rimossi e in parte riutilizzati" - spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa -.Tra quest’ultimi, alcuni sono andati in strada Falchetto, alcuni, insieme ad altri nuovi, alla Don Milani".

"Questa scuola, negli ultimi anni, ha riscontrato un forte incremento di studenti, anche grazie all’ottimo lavoro degli insegnanti. Il suo collocamento in un’area industriale non lasciava molto spazio ai giochi. Abbiamo dunque voluto dare un segnale con questo intervento", continua l’assessore.

L’importo complessivo dei lavori è di 10 mila euro.

"Un nuovo esempio della nostra continua attenzione alle esigenze dei più piccoli. I bimbi della scuola meritavano un cortile più festoso! ", sottolinea infine Messa.