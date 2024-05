Sostegno e promozione delle attività giovanili: a Boves giovani al centro con Ravera sindaco

La "Lista civica Insieme per Boves," che candida a sindaco l'attuale vice Matteo Ravera insieme all'intera Giunta, pone tra le sue priorità il sostegno e la promozione delle attività giovanili.

“Siamo fermamente convinti che i giovani debbano essere al centro della vita cittadina”, dichiara Matteo Ravera. “Per questo motivo, abbiamo pensato a una serie di iniziative dedicate a loro, sia per favorirne le attività ricreative, sia per coinvolgerli maggiormente nei processi decisionali e organizzativi della nostra città. Per incoraggiare l’attività fisica e la socializzazione, realizzeremo un'AREA MULTISPORT ALL'APERTO nella zona di Cascina Marquet. Questo spazio sarà dotato di campi da basket, pallavolo, calcetto e altre attrezzature, e sarà liberamente accessibile a tutti ragazzi”.

Per dare voce ai giovani delle scuole superiori, la lista “Insieme per Boves” promuove gli Stati Generali della Generazione Z. Un’occasione aperta a tutti i giovani bovesani per discutere del futuro, dei cambiamenti globali, dell'ambiente, della sostenibilità e del loro ruolo nella società. Da queste discussioni emergeranno le linee guida per le azioni future, volte a favorire la creazione di associazioni giovanili e intergenerazionali.

“Per uno sviluppo concreto di quanto potrà emergere dagli Stati Generali intendiamo anche istituire bandi pubblici - prosegue la giovane candidata Giorgia Lazzari - per fornire gli spazi, gli strumenti e le risorse economiche necessarie a promuovere la nascita e lo sviluppo di associazioni giovanili. Per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, istituiremo il Consiglio Comunale Generazione Alpha. Questo organismo di partecipazione è pensato per educare i giovani a essere cittadini attivi; sarà un luogo dove potranno esprimere, confrontare e discutere le loro idee, proporre miglioramenti per la città e collaborare nelle decisioni per il territorio”.

Matteo Ravera sottolinea: “Dopo i difficili anni del Covid, è essenziale che i giovani possano ritornare a vivere la città, praticando sport e creando legami sociali. Per questo motivo, siamo interessati a ideare iniziative che coinvolgano tutti i ragazzi, anche tramite progetti educativi sul territorio che consentano incontri diretti con loro. Con il nostro programma, vogliamo garantire ai giovani di Boves opportunità concrete di crescita e partecipazione, per costruire insieme una città più dinamica e inclusiva”.