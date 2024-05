Elezioni Clavesana, Luigi Gallo sull'area stoccaggio rifiuti: "Ferma opposizione all’insediamento"

Mancano poche settimane alle prossime amministrative che vedranno il sindaco uscente di Clavesana, Luigi Gallo, in corsa al municipio per il quarto mandato alla guida del paese.

Sostenuto dalla lista civica "Per Clavesana" il primo cittadino uscente illustra alcuni punti chiave del programma elettorale a partire dal "tema più caldo" che ha tenuto banco in paese negli ultimi mesi, il progetto per la realizzazione dell'area stoccaggio rifiuti, al quale il Comune si è opposto.

"Questa Amministrazione - spiega Gallo - ha sempre assunto in sede di Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Cuneo una posizione di ferma opposizione alla localizzazione nell’area produttiva P3P dei due nuovi impianti di stoccaggio e recupero di rifiuti richiesti dalla Cement, ritenendo tale posizione necessaria per la tutela dell’interesse pubblico verso la salute e la qualità della vita dell’intera comunità locale (in particolare quella insediata nei pressi dell’area in cui è stato previsto il nuovo impianto di rifiuti).