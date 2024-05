Volley A2M. Cuneo Volley, che gran colpo di mercato: arriva l'opposto azzurro Giulio Pinali

Sono passate solo poche ore dall'uscita di scena dalla Coppa Italia della Puliservice Acqua S.Bernardo e, nonostante la delusione per il mancato raggiungimento da parte di entrambi gli obiettivi stagionali, l'ambiente della pallavolo maschile di Cuneo vive già il primo sussulto.

Ed è un pesantissimo colpo di mercato: sarà Giulio Pinali il nuovo opposto della squadra allenata da Matteo Battocchio nel campionato di serie A2 maschile 2024/2025.

Manca l'ufficialità, che probabilmente arriverà in settimana, ma Targatocn ha "pizzicato" il forte schiacciatore bolognese, ex Modena in SuperLega, venerdì scorso presso la pizzeria Express di Corso Nizza a Cuneo. Pinali stava pranzando in compagnia del presidente Gabriele Costamagna, il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo e l'allenatore Matteo Battocchio.

Nonostante la nostra testata sia riuscita ad immortalare l'incontro, il numero uno societario preferisce mantenere il riserbo: "Stavamo semplicemente parlando".

L'impressione, però, è che quello di venerdì sia stato ben più che un semplice contatto tra le parti: Pinali, infatti, avrebbe firmato con la società biancoblu ormai da qualche giorno.

Che arrivi un nuovo opposto è cosa nota: il danese Mads Jensen la prossima stagione tornerà infatti a vestire la maglia della Rana Verona.

Giulio è fratello dell'atleta Roberto Pinali, in questa stagione entrambi tesserati per la Valsa Group Modena. Nel 2015/16 è stato nominato miglior giocatore della Junior League e nello stesso anno ha vinto l'argento ai Campionati Italiani U19, mentre nel 2016/17 si è fregiato del bronzo ai Campionati Italiani U19. Giulio ha vinto anche 2 Supercoppe italiane.

Con la Nazionale seniores è salito sul gradino più alto del podio in due importantissime occasioni: oro agli Europei 2021 giocati in Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia e oro ai Mondiali 2022 di Polonia e Slovenia.

Recentemente è stato convocato dal CT Ferdinando De Giorgi per un collegiale azzurro a Roma dal 26 aprile al 2 maggio scorso. Giovedì 9 maggio tornerà per una seconda convocazione.

Cresciuto nelle giovanili della Zinella Bologna, città dove è nato il 2 aprile 1997, nella stagione 2015/2016 è approdato a Modena nel campionato di B2. La società della Ghirlandina lo ha poi promosso in Prima Squadra l'anno successivo e lì è rimasto fino alla stagione 2019/2020 quando si è trasferito alla Consar Ravenna, sempre in A1. L'anno successivo l'esperienza all'Itas Trentino, quindi il trasferimento a Siena nel 2022/2023 ed infine il ritorno a Modena.

Tra i tanti punti di forza del forte opposto emiliano, il servizio: la sua battuta viaggia ad una velocità media di 118 km/h, con un picco fino a 124 km/h.