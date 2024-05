"Nutriamo la salute": a Cuneo un convegno per la Giornata internazionale dell'Infermiere

In vista della Giornata internazionale dell’infermiere prevista per il 12 maggio, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche ha deciso di porre l’accento sull’impegno quotidianamente profuso dalla professione per sviluppare un Sistema salute a misura di cittadino.

“Nutriamo la salute” è, infatti, lo slogan scelto da FNOPI per la Giornata nella quale, in tutto il mondo, si celebra la professione dell’infermiere. Le celebrazioni che si svolgono in concomitanza con l’anniversario della nascita (il 12 maggio 1820) di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne, nel 2024 coincidono con la Festa della Mamma.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo ha deciso di organizzare un evento aperto alla popolazione per la sera del 9 maggio dalle ore 17 alle ore 20.30 presso lo Spazio Incontri della CRC in via Roma, 17 a Cuneo.

Un evento dove si parlerà dell’alimentazione del lavoratore turnista: criticità e strategie nutrizionali, della visione in quanto donna di Florence Nightingale e della “Cura e professione: due parole a confronto”. A seguito degli interventi verranno premiate le iscritte all’OPI di Cuneo con 50 anni di iscrizione e gli studenti del CLI di Cuneo che hanno partecipato al bando dedicato ai laureati infermieri e infermieri pediatrici aa 2022/2023, con votazione di almeno 108/110. Si terminerà la

serata con un rinfresco.

L’immagine che identificherà questa Giornata internazionale dell’Infermiere è un fiore che affonda le radici all’interno del logo FNOPI e da lì, protetto, nasce e cresce fino a sbocciare con petali rigogliosi bene trasmettono l’importanza della cura. Un messaggio in linea con il tema scelto dall’International Council of Nurses (ICN) per celebrare la Giornata.

“I nostri infermieri. Il nostro futuro. Il potere economico della cura”

recita lo slogan. “Pur essendo la spina dorsale dell’assistenza sanitaria – viene spiegato -, l’assistenza infermieristica spesso si trova ad affrontare vincoli finanziari e sottovalutazione da parte della società. L’International Nurses Day 2024 mira a rimodellare le percezioni, dimostrando come gli investimenti strategici nell’assistenza infermieristica possano portare notevoli benefici economici e sociali”.