Chiusa l'asta per i box e i posti auto in piazza Europa: pervenute 38 offerte

Il Comune di Cuneo ha reso noto che alle 12 di oggi, 19 maggio, sono scaduti i termini per partecipare all’aggiudicazione dei box e dei posti auto o moto in vendita, con l’asta pubblica.

All’Ufficio Patrimonio sono pervenute 38 buste.

L’asta era aperta a persone fisiche e società; ciascun offerente poteva presentare proposte d’acquisto per tre unità al massimo. A disposizione sei diverse tipologie così suddivise: 101 box auto (a partire da 42 mila euro), 24 posti auto (con base d’asta di 30 mila euro) e 4 posti moto (base d’asta a 10 mila euro).

Il dato delle 38 offerte, quindi, al momento non dà indicazione sui numeri effettivi, essendo possibile proporre, appunto, l'acquisto di tre unità.

L’apertura avverrà, come previsto, il 24 maggio prossimo a partire dalle ore 9.30 presso il Comune di Cuneo. Solo in seguito alla visione delle offerte ivi contenute, sarà possibile fare il computo preciso e le valutazioni del caso in merito alla copertura finanziaria necessaria per procedere con i lavori di riqualificazione di Piazza Europa.

Il Comune valuterà quindi all'atto dell'apertura buste se finanziariamente opportuno proseguire con il progetto di riqualificazione della piazza e con la realizzazione del contestatissimo parcheggio sotterraneo.

Raccolta firme, diffide, partecipate assemblee cittadine per il no a quella che viene da più parti considerata un'opera non sostenibile dal punto di vista economico e impattante dal punto di vista ambientale, con la perdita del patrimonio arboreo e la concentrazione di veicoli in pieno centro cittadino. Contestazioni anche per il possibile impatto dei lavori e sui possibili rischi di stabilità per gli edifici della piazza.