Elezioni, per Torre Mondovì ufficializza la candidatura a sindaco Andrea Giaccone

Anche Torre Mondovì sarà tra i 172 comuni della Provincia di Cuneo che, il prossimo giugno, saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale.

Ad ufficializzare la candidatura a sindaco è Andrea Giaccone, assessore uscente, classe 1976, perito libero professionista, che sarà in corsa al municipio con la squadra "Insieme per Torre".

“Ho il piacere e l’onore di rappresentare, come candidato Sindaco di Torre Mondovì, un elenco di persone giovani ed intraprendenti, alcune già facenti parte di tornate amministrative. - spiega Giaccone - "Persone volenterose e propositive, convinte che il lavoro di squadra possa dare nuovo impulso ai rapporti con la popolazione e che i buoni rapporti con i Comuni limitrofi possano portare ad una collaborazione per futuri progetti “in rete”.

L’età relativamente giovane deve far intendere che si sta procedendo con un pensiero a lungo termine, ossia garantire alle prossime generazioni di Torresi dei futuri amministratori che abbiano provato “in campo” la macchina amministrativa, prima di mettersi al volante.

Il cambiamento nell’operatività fino ad ora attuato sarà definito da incontri costanti e comunicazioni continue ai futuri consiglieri e membri di giunta, in modo che le importanti decisioni che si dovranno prendere in merito ai lavori pubblici, anche in vista delle possibilità concesse dal PNRR, siano prese in comunione di intenti, senza comunque volermi sottrarre alle incombenze che come attuale amministratore e candidato Sindaco sono pronto ad assumermi.”

La lista "Insieme per Torre" sarà così composta:

Gian Paolo Basso, classe 1959, pensionato funzionario

Lorenzo Tagliatore, classe 1961, pensionato operaio

Simona Piovano, classe 1983, educatrice prima infanzia

Gabriella Lobera, classe 1972, impiegata

Federico Porta, classe 2002, impiegato

Enrica Bruzzone, classe 1986, tecnico di radiologia

Elia Farinelli, classe 2006, studente

Ilaria Suria, classe 1992, commessa

Davide Ferrua, classe 1988, operaio