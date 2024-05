Flavio Buffa è il nuovo comandante della Polizia Stradale di Cuneo

Flavio Buffa, 39 anni, è il nuovo comandante della Polizia Stradale di Cuneo. Arriva da Genova, dove dal 2019 ha diretto il Centro operativo autostradale, che prevalentemente coordina tutte le attività della polizia stradale in ambito autostradale in Liguria e talvolta sulle reti di connessione di confine con il Piemonte sul versante alessandrino. Lavoro che ha visto un incremento delle criticità soprattutto a seguito del crollo del Ponte Morandi.



Nel 2011 è entrato in Polizia, iniziando la sua esperienza dalla Questura di Alessandria con la Digos e proseguendo anche a Torino, nella sezione antidroga.



Dall'8 aprile scorso ha preso servizio alla Polizia Stradale di Cuneo al posto del dottor Concas trasferito a Parma nella polizia stradale.



Primo incontro istituzionale oggi con la sindaca Manassero, dopo aver già incontrato questore e prefetto della città di Cuneo.



“L'attenzione è massima sulla rete autostradale – spiega Buffa - dove abbiamo la competenza esclusiva. Conosciamo bene tutte le criticità legate all'A6 e A33 sia per le tratte interessate dai cantieri sia per all'aumento del traffico in occasione delle festività per gli esodi di partenze e arrivi.



Un altro aspetto su cui assicureremo massima attenzione – conclude Buffa - è la prevenzione dell'incidentalità tra i giovani, sia con attività di prevenzione, anche nelle scuole, sia con attività di repressione su strada soprattutto per il contrasto di fenomeni quali l'utilizzo del cellulare alla guida e l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, attività per le quali abbiamo già un calendario di servizi mirati d'intesa con la locale Questura”.