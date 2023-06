Addio al giovane arbitro di pallacanestro Andrea Cristofaro

Peveragno in lutto per la scomparsa del giovane Andrea Cristofaro, di soli 25 anni. Il ragazzo ha accusato un malore improvviso ad una serata tra amici, mercoledì a Torino. È stato soccorso da un sanitario presente nel bar e portato con urgenza all'ospedale Mauriziano dove è deceduto nella giornata di venerdì 2 giugno.

Andrea era arbitro di pallacanestro e prossimo alla laurea magistrale.

Lascia la mamma Ornella, agente di polizia municipale a Peveragno e il papà Enzo Cristofaro, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri. Straziente il messaggio del padre sui social: “Andrea...Sei sempre stato migliore di me, il bene più prezioso per me. Eri la mia Stella, il mio amico più importante. Non è giusto perderti senza ragioni plausibili. Eri un grande sportivo. Eri ad un solo passo dalla laurea magistrale, un ultimo esame da sostenere a breve. Avevi tutta la vita davanti. Non sapevi cosa fosse la cattiveria. Grande fino alla fine. Le tue cornee daranno la possibilità a qualcun altro di continuare a vedere. Avrei dato la vita per te. Un figlio che tutti vorrebbero avere”.

Cordoglio dal Comitato Regionale FIP Piemonte: “Una triste notizia colpisce la nostra pallacanestro, con la scomparsa improvvisa di un giovane arbitro 25enne. Prima di ciascuna partita giocata tra venerdì e domenica verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Riposa in pace A.C.”.

Non è ancora nota la data dei funerali.