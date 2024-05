Lunedì i funerali in forma privata della ciclista investita a Lagnasco

La donna – appassionata di bicicletta e Oss all’ospedale civile di Busca – è stata travolta da un tir impegnato in una svolta all’incrocio tra via Savigliano e via Praetta. A dare l’allarme, e ad avvertire lo stesso conducente del mezzo pesante, i testimoni diretti dell’accaduto: immediato l’intervento dei soccorsi, che non hanno però potuto che constatare il decesso della donna.