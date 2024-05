Verso la fine del campionato inglese, chi ha giocato meglio come squadra e come giocatori

Mentre la stagione calcistica inglese si avvicina alla sua conclusione, diventa cruciale valutare il rendimento delle squadre e dei singoli giocatori. Con una competizione accesa in ogni partita, emerge la domanda: chi si è distinto come squadra e come giocatori in questa stagione avvincente? Oltre ai risultati sul campo, factotum come coesione di squadra, strategia tattica e prestazioni individuali hanno giocato un ruolo determinante nel determinare il successo complessivo. Questa introduzione esplora i protagonisti che hanno brillato nell'arena calcistica inglese, riflettendo sulle sfide affrontate e sui trionfi ottenuti nel corso della stagione. Con un'analisi approfondita, possiamo scoprire chi ha brillato con l'eccellenza e chi si è distinto come vero campione.

La struttura del calcio inglese

La struttura del calcio inglese è dominata dalla Premier League, il vertice del sistema calcistico del Regno Unito. La Premier League è composta da 20 squadre che competono per il titolo di campione nazionale. La stagione si svolge da agosto a maggio, con ogni squadra che gioca 38 partite: 19 in casa e 19 in trasferta. Le squadre guadagnano punti in base ai risultati delle partite, con tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Al termine della stagione, le prime quattro squadre si qualificano per la Champions League, mentre le ultime tre vengono retrocesse in Championship, la seconda divisione inglese. Questo formato competitivo garantisce un'eccitante competizione in ogni partita e promuove lo sviluppo continuo del calcio inglese . Parliamo di una competizione sportiva che rispetto ad altri paesi apre molti dibattiti, ad esempio sulla presenza degli arabi come proprietari o come investitori, delle dinamiche di calcio mercato, per la competitività ma anche l'innovazione tecnica nella preparazione dei calciatori e delle partite.

Prime squadre in classifica e giornata di campionato in corso

Il Manchester City si conferma prima squadra di calcio con una crescita di punti che quest'anno non è stata semplice pervia della presenza dell'Arsenal che quest'anno ha messo il turbo. Le partite giocate sono 36 da parte della prima squadra, 26 le vittorie, sette i pareggi, tre le sconfitte. I goal fatti 91, quelli subiti 33. 85 punti sono pochi perché il distacco dall'Arsenal è minimo, la squadra rossa è a 83 punti. Anche lei, 26 vittorie ma 5 pareggi e sconfitte. 88 le reti fatte, non troppa distanza dal City, 28 le subite. Anche il Liverpool tallona al terzo posto, nove pareggi e quattro sconfitte, dieci goal in meno rispetto al City, 81 contro 91. Tallona l'Arsenal dal 78 posto ma deve sperare in almeno due sconfitte della seconda avversaria e non sbagliare, il campionato sembra segnato anche guardando le quote dei bookmakers.

Il Manchester City e l'Arsenal storia di campionati vinti

La storia dei campionati vinti dariflette il prestigio e la competitività di entrambi i club nel panorama calcistico inglese. Ilha conquistato il titolo della Premier League in numerose occasioni, emergendo come una forza dominante negli ultimi decenni, grazie a una combinazione di talento, investimenti e strategia di gioco. Allo stesso modo,ha una lunga tradizione di successo nel calcio inglese, con un ricco palmarès di titoli nazionali. Le rivalità e le sfide epiche tra queste due squadre hanno contribuito a plasmare la storia del calcio inglese, creando momenti memorabili e alimentando la passione dei tifosi in tutto il mondo.

A livello di competizioni europee, sia il Manchester City che l'Arsenal hanno avuto un impatto significativo. Il Manchester City ha raggiunto la finale di UEFA Champions League nella stagione 2020-2021, sottolineando la loro crescente presenza nel calcio europeo. L'Arsenal, d'altra parte, vanta una storia illustre nelle competizioni continentali, con vittorie memorabili nella Coppa delle Coppe UEFA e nella Coppa UEFA. Entrambi i club continuano a competere regolarmente nelle competizioni europee, cercando di aggiungere trofei europei al loro già impressionante palmarès nazionale. (Fonte: Wikipedia)

Storia calcistica di Erling Haaland

La storia calcistica diè caratterizzata da una rapida ascesa verso il vertice del calcio mondiale. Nato il 21 luglio 2000 a Leeds, in Inghilterra, da un ex calciatore norvegese, Alf-Inge Haaland, Erling ha dimostrato un talento straordinario fin da giovane età. Il suo percorso professionale ha visto il suo debutto nell'Eliteserien norvegese con il Molde nel 2017, dove ha subito attirato l'attenzione con le sue prestazioni impressionanti.

Successivamente, si è trasferito al RB Salisburgo nel 2019, dove ha continuato a brillare e a segnare con regolarità. Il suo trasferimento al Borussia Dortmund nello stesso anno ha segnato una svolta significativa nella sua carriera, con Haaland che ha continuato a impressionare con il suo istinto goleador e la sua capacità atletica straordinaria. A soli ventitré anni, Haaland è già considerato uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale, con un futuro radioso davanti a sé.

Sono parole che si confermano anche quest'anno, con 25 reti e nella prima squadra in classifica. Si qualifica anche quest'anno come miglior marcatore della stagione, seguito da Cole Palmer del Chelsea e Alexander Isak del Newcastle. La partita contro il Wolverhampton è dove il giocatore ha segnato più goa con due rigori di mezzo, i prossimi impegni della squadra saranno contro il Tottenham, il West Ham, lo United nella Fa Cup finale. Ci saranno delle amichevoli estive, il 27 luglio match contro il Milan poi contro Barcellona e Chelsea.

Alla scoperta di Ollie Watkins dell'Aston Villa

Questo giocatore lo scopriamo nell'elenco dei marcatori ma anche per numero di assist, ecco chi è e come gioca. Parliamo di un calciatore che si fa notare non solo per il suo numero di gol segnati, ma anche per il suo contributo agli assist. Nato il 30 dicembre 1995 a Torbay, in Inghilterra, Watkins ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Exeter City, prima di trasferirsi al Brentford nel 2017. La sua versatilità in attacco e la sua abilità nel segnare gol e fornire assist lo hanno reso una figura chiave nelle squadre in cui ha giocato. Il suo trasferimento al Aston Villa nel 2020 ha confermato la sua crescente reputazione nel calcio inglese, dove ha continuato a mostrare il suo talento e il suo impegno sul campo. Con il suo stile di gioco dinamico e la sua capacità di creare opportunità per i compagni di squadra, Watkins si è affermato come uno dei calciatori più completi e influenti nel panorama calcistico inglese.