Elezioni, ecco i componenti della lista "Per Mombasiglio" a sostegno di Basilio Buzzanca

Sarà una sfida a due per il municipio di Mombasiglio dove, il prossimo giugno, i cittadini saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale.

Con la scadenza del deposito delle liste, avvenuto oggi a mezzogiorno, il candidato Basilio Buzzanca, in corsa con la squadra "Per Mombasiglio", presenta i nomi dei candidati consiglieri: Patrizia Borgna, Livia Rossi, Giovanna Ferrero, Alex Duberti, Ivan Orlando, Gabriele Lombardo, Ombretta Savio e Martina Bailo.

Pensionato, sessant'anni, per oltre quarant’anni vice comandante dei Carabinieri di Mombasiglio e artista, Buzzanca spiega: "Il nostro è un gruppo composto da cinque donne e tre uomini, pronti a mettersi a disposizione per il bene della comunità. Crediamo molto nella presenza e nell'avvicinamento dei giovani alla 'cosa pubblica'.

Il logo che abbiamo scelto per la nostra lista, totalmente civica, rappresenta tre figure umane, senza distinzioni, in modo che ognuno possa identificarsi come cittadino.

Il nostro programma si fonda sulle necessità essenziali per un paese: in primis la cura e la manutenzione delle strade per garantire una viabilità sicura. Idee semplici ma concrete: cura del decoro urbano, interventi sulle infrastrutture e opere pubbliche, la messa in sicurezza dei corsi d'acqua, in particolare quelli minori e interventi per l'area cimiteriale e l'illuminazione pubblica.

Inoltre pensiamo alla valorizzazione del settore turistico, compatibilmente con le risorse che potranno essere intercettate per il territorio e, fondamentale, la promozione delle attività commerciali per garantire servizi a chi vive stabilmente in paese ma anche a chi viene per turismo."