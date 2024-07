Cuneo, prove di dialogo tra Boselli (Indipendenti) e Delfino (Centro per Cuneo)

“Se voi sonate le vostre trombe, noi soneremo le nostre campane”. Novello Pier Capponi, Giancarlo Boselli, pasdaran dell’opposizione nel municipio cuneese, non se ne sta con le mani in mano. Mentre “Crescere Insieme” e “Cuneo Solidale e Democratica” manovrano per fondersi in un unico gruppo consiliare anche lui si attrezza per giocare le sue carte, da esperto pokerista qual è.

Non è passato inosservato nei giorni scorsi il fitto parlottio con Beppe Delfino, coordinatore del gruppo Centro per Cuneo, sotto i portici di Cuneo.

Boselli agita le acque amministrative in combutta con Sturlese e Lauria, ma è ben conscio che non è con loro che gli Indipendenti potranno tessere le loro trame future. Più probabile una reciproca apertura di credito tra lui, Armellini e i centristi di Delfino e Pellegrino. In fondo – nel momento in cui in via Roma la politica ondeggia – tra loro c’è un comun denominatore, il “civismo” appunto.

Tutti, in maggioranza, si promettono reciproca fiducia.

Tutti, tra le fila dell’opposizione, si incatenano insieme ai cedri di piazza Europa, ma ognuno guarda al proprio particulare elettoralistico del domani.

Tornando a Delfino e Boselli, si tratta per il momento di un cicaleccio balneare in attesa di un autunno che, in via Roma, si annuncia “caldo”.