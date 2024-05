Elezioni: Giovanni Gatti tenta il bis come sindaco di Moretta

Sarà corsa a due nel Comune di Moretta alle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 8 e 9 giugno.

Il sindaco Giovanni Gatti si ricandida e tenta il bis con la lista “Moretta con noi” che riprende il nome e il colore arancione adottato già 5 anni fa con i simboli rappresentativi del paese e sullo sfondo la sagoma del Monviso.

Giovanni Gatti, si ricandida per il secondo mandato come primo cittadino di Moretta “Siamo pronti – afferma Gatti - a continuare a lavorare con passione e impegno per il benessere e lo sviluppo di tutta la nostra comunità, con l'intenzione di mantenere la continuità e completare i progetti avviati da 2019 ad oggi”.

I candidati della lista “Moretta con noi” a sostegno di Giovanni Gatti sindaco vedono la riconferma di:

Michele Alesso, 58 anni impiegato (consigliere uscente);

Silvia Allemandi, 48 anni manager aziendale (consigliere uscente)

Emanuela Bussi, 50 anni dirigente scolastica e ( vice-sindaco uscente);

Andrea Castagno, 35 anni apicoltore (assessore uscente);

Franco Daniele, 64 anni pensionato; (consigliere uscente)

Pierangelo Raso, 55 anni impiegato; (consigliere uscente)

Giuseppe Serafino, 47 anni agricoltore, (assessore uscente);

Sauro Zannoni, 79 anni pensionato (assessore uscente).

I nuovi candidati che entrano in lista sono:

Edit Firinu, 52 anni operaia;

Sara Pansa, 22 anni segretaria;

Delia Pena Gonzalez, 46 anni imprenditrice

Livio Porello, 62 anni istruttore tecnico provinciale.