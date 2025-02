Dalle ore centrali di venerdì precipitazioni nevose anche a quote collinari sulla Granda

"La progressiva espansione di un promontorio anti-ciclonico dalle Azzorre verso l'Europa centrale mantiene condizioni stabili sulla regione fino a giovedì sera, con cieli soleggiati e nebbia al primo mattino di domani, giovedì. Tra giovedì e venerdì una goccia fredda in quota si isola da una saccatura presente sulla penisola scandinava e si porta oltralpe, determinando un progressivo aumento della copertura nuvolosa e prime precipitazioni nella giornata di venerdì, nevose anche a quote collinari".

Così le previsioni con le quali l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) conferma le indicazioni in merito a una fine di settimana che porterà sulla Granda precipitazioni nevose anche a quote collinari.

Atteso "tempo stabile e soleggiato" per oggi e domani, mercoledì e giovedì, con nebbie sulle pianure al primo mattino di giovedì, "dalle ore centrali di venerdì" vedremo "prime precipitazioni lungo la fascia pedemontana occidentale, in estensione al Piemonte meridionale e orientale dalla serata", con quota neve sui 400-600 metri, mentre fenomeni "più sporadici" interesseranno le pianure centrali e sui settori settentrionali.

"L’allungamento in senso meridiano del minimo in quota nella giornata di sabato causa un'intensificazione dei venti da sud negli alti strati atmosferici e un'estensione delle precipitazioni a tutta la regione. Al momento la quota neve per sabato pare collocarsi a quote di bassa collina sul Piemonte meridionale e attorno ai 500-700 m altrove", aggiunge ancora il bollettino aggiornato da Arpa nella giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio.