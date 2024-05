Dronero, era rimasto incastrato ed è stato liberato dai vigili del fuoco

Salvato intorno alle 10 di questa mattina a Dronero un capriolo.

Alcuni passanti nel vederlo dimenarsi e lamentarsi hanno allertato i soccorsi.

L'animale era rimasto incastrato in un cancello di una vecchia falegnameria, in un edificio dismesso, è stato liberato dai vigili del fuoco. Siccome il capriolo si era ferito nel dimenarsi, nel tentativo di liberarsi da solo, i vigili del fuoco hanno anche richiesto l'intervento di un veterinario, che gli ha prestato le cure del caso per poi liberarlo in natura.