Enzo Garnerone si ricandida a Cervasca: al via gli incontri sul territorio per conoscere candidati e programma elettorale

Il Comune dei cittadini lista civica: dodici candidati a sostegno della candidatura del sindaco uscente, Enzo Garnerone.

Sette riconferme e cinque nuovi volti sono al suo fianco per provare a governare per la seconda volta Cervasca, in continuità con quanto fatto nei cinque anni che si stanno per chiudere, ma con tanti nuovi progetti da realizzare.

Garnerone esprime soddisfazione per il fatto che tutti i componenti della Giunta uscente hanno scelto di rinnovare il proprio impegno al suo fianco. "L'unico che non sarà con noi è il mio vice Massimo Parola. Una scelta dovuta a ragioni personali, che nulla ha a che vedere con l'esperienza amministrativa. Anzi, sarà comunque al nostro fianco continuando a collaborare ed è stato un valido supporto nella costruzione della lista e del programma elettorale", spiega.

Persone con grande esperienza amministrativa, quindi, ma anche nuovi volti. Vengono dal mondo del volontariato e del sociale, qualcuno dal commercio. "Sono persone conosciute e stimate. Potranno dare un contributo importante per la crescita di Cervasca, che vogliamo che diventi sempre più attrattiva, per chi ci vive ma non solo".

La settimana prossima inizieranno gli incontri sul territorio, per presentare i componenti della lista e parlare di programmi. Inizieranno tutti alle 20.45.

Si parte il 21 maggio alle 20.45 in località Case Audisio presso il ristorante Fricandò. Il 22 maggio incontro con la popolazione in frazione San Bernardo, presso il circolo Acli.

Il 30 maggio sempre al circolo Acli, in frazione Santa Croce; il 31 maggio ancora al circolo Acli in frazione San Michele.

Il 4 giugno l'incontro sarà in frazione San Defendente presso il salone parrocchiale. Si chiude a Cervasca capoluogo il 6 giugno presso il salone polivalente.