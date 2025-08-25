Vuelta e Piemonte, è scoccata la scintilla: "Pronti ad ospitare altri grandi eventi di ciclismo a livello internazionale" [VIDEO]

Si è chiusa con un evidente successo, sia a livello di spettacolo sportivo che organizzativo, la seconda tappa della Vuelta a España 2025.
Da Alba a Limone Piemonte, attraversando le strade della provincia cuneese, il territorio ha onorato l'evento riversando sulla corsa tutto il suo affetto.
Si è trattato del secondo giorno di Vuelta in Piemonte dopo la partenza di Torino: uno spettacolo che proseguirà con la San MaurizIo Canavese-Cerese e la Susa-Voiron.
La regione, come già, dichiarato dal presidente Alberto Cirio, si candida ad ospitare nuovi grandi eventi di ciclismo a livello internazionale.
Grande soddisfazione tra i rappresentati delle istituzioni. Di seguito le dichiarazioni degli assessori regionali Gallo e Bongioanni, del sindaco di Limone Riberi oltre che dei due ciclisti professionisti Aru e Felline (GUARDA IL VIDEO)