 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 25 agosto 2025, 06:08

Vuelta e Piemonte, è scoccata la scintilla: "Pronti ad ospitare altri grandi eventi di ciclismo a livello internazionale" [VIDEO]

Le dichiarazioni degli assessori regionali Gallo e Bongioanni, del sindaco di Limone Riberi e dei due ciclisti professionisti Aru e Felline

Vuelta e Piemonte, è scoccata la scintilla: &quot;Pronti ad ospitare altri grandi eventi di ciclismo a livello internazionale&quot; [VIDEO]

Si è chiusa con un evidente successo, sia a livello di spettacolo sportivo che organizzativo, la seconda tappa della Vuelta a España 2025.

Da Alba a Limone Piemonte, attraversando le strade della provincia cuneese, il territorio ha onorato l'evento riversando sulla corsa tutto il suo affetto. 

Si è trattato del secondo giorno di Vuelta in Piemonte dopo la partenza di Torino: uno spettacolo che proseguirà con la San MaurizIo Canavese-Cerese e la Susa-Voiron. 

La regione, come già, dichiarato dal presidente Alberto Cirio, si candida ad ospitare nuovi grandi eventi di ciclismo a livello internazionale.

Grande soddisfazione tra i rappresentati delle istituzioni. Di seguito le dichiarazioni degli assessori regionali Gallo e Bongioanni, del sindaco di Limone Riberi oltre che dei due ciclisti professionisti Aru e Felline (GUARDA IL VIDEO)

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium