Mondovì ospiterà il Raduno Regionale dei volontari AIB

Si terrà nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre, a Mondovì, il 12° Raduno Regionale dei Volontari del Corpo A.I.B. del Piemonte.

La manifestazione rappresenta un appuntamento molto sentito tra i Volontari del Corpo e costituisce una particolare occasione per rafforzare lo spirito di collaborazione tra le squadre permettendo di far conoscere ai cittadini l'attività che il Corpo A.I.B. svolge a tutela del territorio.

L'evento era già stato annunciato, nei giorni scorsi, dal sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, in occasione di un intervento di pulizia svolto in Città: "Enorme gratitudine agli oltre 20 volontari del Coordinamento Regionale AIB (Antincendi Boschivi) che opereranno a Mondovì per ripulire e mettere in sicurezza l'area verde sottostante il parco di via della Cornice. Un vero e proprio regalo alla nostra comunità che ospiterà, il 13 e 14 settembre prossimi, migliaia di divise arancioni che si ritroveranno per il raduno regionale del Corpo".

L’intervento, svolto con la partecipazione anche del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ha come obiettivo quello di favorire un maggiore decoro dell’area verde che corre sotto via Cornice lungo tutto il tracciato dell'ex ferrovia, una zona particolarmente complessa e vicina a uno dei più bei parchi pubblici monregalesi nel quale troverà spazio l'area cani finanziata nell'ambito del progetto di "bilancio partecipato".

RADUNO REGIONALE CORPO A.I.B. PIEMONTE

Il raduno AIB si aprirà il sabato 13 settembre alle 9.30 con il convegno "La scintilla giusta. Giovani e territorio tra protezione e futuro", presso il teatro "Baretti" (Programma Convegno), mentre nel pomeriggio si terrà una dimostrazione.

Domenica, dalle 8, le registrazioni dei partecipanti in piazza Ellero, seguite dall'alzabandiera e dalla sfilata. Alle 10.15 in programma il carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, prima degli interventi delle autorità.

Alle 11.30 la celebrazione della Santa Messa e il pranzo conviviale per i volontari.

