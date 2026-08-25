Fossano si confronta sul futuro: al via la Festa Democratica tra giovani, economia ed inclusione

Ripartire dal confronto, dal dialogo e dal senso di comunità per immaginare il domani. Con questo spirito il Circolo fossanese del Partito Democratico promuove la Festa Democratica, un ciclo di tre incontri tematici ideati come un percorso aperto di idee e partecipazione per riflettere su futuro, diritti, lavoro e inclusione.

Tutti gli appuntamenti si terranno nella cornice dell'Hostello Sacco (Via Cavour 33) a partire dalle ore 18:00.

Il programma, fortemente voluto dai Democratici fossanesi, unisce l'approfondimento politico e sociale a momenti di convivialità, offrendo alla cittadinanza occasioni di dibattito su temi cruciali dell'attualità locale e nazionale.

Il Programma degli incontri

Venerdì 28 agosto – "Pochi, ma buoni" La serata di apertura sarà interamente dedicata alle nuove generazioni. Un focus su Giovani, impegno, consapevolezze e futuro per dare voce alle aspettative e alle sfide di chi vuole essere protagonista del cambiamento.

Intervengono le Assessore alle politiche giovanili di Settimo Torinese Chiara Gaiola, di Alba Lucia Vignolo e la Consigliera regionale PD Simona Paonessa. Modera Lorenzo Cassine del PD Fossano.

A seguire, un momento di socialità con l'aperitivo.

Sabato 29 agosto – "Col nero si va in rosso" Il secondo appuntamento affronterà un tema economico e sociale di strettissima attualità: Progressività fiscale e difesa dello stato sociale, per analizzare come una fiscalità non rispettosa delle regole sottragga risorse vitali ai servizi pubblici e ai cittadini.

Dialogo tra Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico, e Adelina Brizio, del PD Fossano.

La serata proseguirà alle ore 20:30 con la cena presso il Pappatacho’s Blues Bar, Viale Ambrogio da Fossano. 12 (costo €. 22,00, iscrizioni su whatsapp al 368481966), seguita da un animato "Quizzone a squadre" con “ricchi premi e cotillon”.

Mercoledì 2 settembre – "Migranti, migrati, nuovi italiani" Il percorso si concluderà con una tavola rotonda focalizzata sull'inclusione e sui diritti fondamentali: Scuola, lavoro, casa. Un momento di riflessione per tracciare percorsi di cittadinanza attiva e integrazione reale sul territorio.

Intervengono Pierfrancesco Majorino, Consigliere Regionale PD in Regione Lombardia e responsabile nella Segreteria nazionale PD per le politiche migratorie e il diritto alla casa , e Alessandra Dogliani, Coordinatrice generale Fondazione Industriali Cuneo, con le testimonianze di Asho Mohamoud Mursal (Somalia) e Rosalbina Vargas (Perù). Modera Ivana Borsotto del PD Fossano.

Un invito alla partecipazione

La Festa Democratica si propone come uno spazio inclusivo e accessibile a tutti coloro che desiderano confrontarsi in modo costruttivo. "Tre serate per parlare di futuro, diritti, lavoro, giovani e comunità" spiegano gli organizzatori. "Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, a portare il proprio punto di vista e a fare rete per il bene del nostro territorio".

L'ingresso agli incontri è libero.