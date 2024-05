A Diano d’Alba la mostra fotografica "Tra cielo e terra" del collettivo fotografico "Me Langa"

Il collettivo fotografico "Me Langa" porta avanti il suo impegno nella valorizzazione del territorio langarolo con la sua ultima esposizione, "Tra cielo e terra". Dopo il successo ottenuto a Bossolasco, la mostra aprirà le sue porte al Palazzo Comunale di Diano d’Alba, in Via Umberto I n. 22, dal 25 maggio al 9 giugno 2024.

L'inaugurazione dell'esposizione avverrà sabato 25 maggio alle ore 17, con la partecipazione dell'attore albese Paolo Tibaldi, che condurrà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso le parole e le espressioni piemontesi dedicate alla natura. Questo evento è organizzato con il sostegno del CSV - Società Solidale di Cuneo.

Organizzata dall'Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS e dall’Associazione Insieme, la mostra rappresenta il frutto di una collaborazione coinvolgente con il progetto LIFEorchids dell’Università degli Studi di Torino e con la sezione di Cuneo della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli). Allo stesso tempo, diverse realtà associative locali, tra cui l'Associazione Alec e l'Associazione Culturale L'Arvangia, parteciperanno attivamente all'evento. La mostra si propone di celebrare la bellezza e l'importanza della natura attraverso una serie di immagini di alta qualità, focalizzate su alcune delle numerose specie di uccelli e orchidee spontanee presenti nel territorio delle Langhe. "Tra cielo e terra" mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della conservazione dell'ecosistema locale.

Roberto Coro, vicepresidente dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe e responsabile del progetto fotografico “Me Langa”, sottolinea: "Le immagini catturano momenti straordinari di uccelli in volo, in cerca di cibo o nidificanti nei luoghi più suggestivi delle Langhe. Le orchidee spontanee, con le loro colorazioni e forme meravigliose, sono ritratte in situazioni straordinarie che ne mettono in risalto la loro bellezza vulnerabile."

L'impegno verso le nuove generazioni è centrale: dopo il successo delle visite guidate a Bossolasco, anche per questa esposizione saranno organizzate visite specifiche per le scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti all’Istituto Comprensivo di Diano d’Alba.

La mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate di sabato dalle 16.00 alle 19.00 e di domenica dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Sarà inoltre possibile visitarla negli orari di apertura del Comune di Diano, dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.00.

Il pubblico è invitato a partecipare attivamente e a sostenere gli sforzi per la conservazione dell'ambiente naturale delle Langhe, celebrando la straordinaria biodiversità di questa regione e impegnandosi affinché queste specie continuino a incantare le generazioni future.

Per informazioni: https://bit.ly/melanga