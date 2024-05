A Novello la prima edizione di "La Ninna Film Festival"

Una bella novità per la prima edizione de "La Ninna Film Festival" organizzato dal Centro Recupero Ricci La Ninna di Novello (CN) che si svolgerà sabato 25 maggio alle ore 15 nel Teatro del Centro Polifunzionale Novelab (Piazza Vittorio Emanuele, II, 3).

Per tutti coloro che parteciperanno all'evento, ci sarà la possibilità di vincere uno dei premi messi in palio grazie alla generosità dei fans.

Tutti coloro che entreranno nel teatro polifunzionale Novelab di Novello riceveranno infatti un biglietto che dovranno tenere fino al termine dell'evento per poter partecipare all'estrazione dei premi.

Ecco la lista dei premi, che è destinata a crescere:

- due escursioni di un giorno alla ricerca dei lupi per due persone con il bravissimo e famoso fotografo e documentarista Paolo Rossi - Wolves Photographer

- due escursioni per una persona alla ricerca dei lupi con Paolo Rossi

- due pernottamenti da una notte nel bellissimo B&B Lissa House a Varese ligure

- due buoni sconto da € 90 per un pernottamento di due persone per due giorni a B&B Lissa House

- due buoni sconto da € 130 per due persone per pernottamenti di tre giorni al B&B Lissa House

- una visita al Centro Ricci + pranzo per due persone nel rinomato ristorante novellese L'angolo di Rosina.

- Un appartamento per 5 persone per una notte al B&B Le Stanze dei Musicisti a Verona

L’evento è a offerta libera: eventuali donazioni saranno destinate a sostenere il Centro (I posti disponibili sono 80 e la prenotazione è obbligatoria tramite il link).

Programma

- ore 15/16 proiezione documentario "La vita dei maiali negli allevamenti" di Ugo Bettio. Il documentario mostra la vita dei maiali dalla nascita al macello, con indagini portate a termine in diversi allevamenti intensivi della Pianura Padana.

- ore 16/17 proiezione documentario "Le prime immagini di gatti selvatici in Piemonte" di Paolo Rossi e Nicola Rebora. I due registi per primi, hanno documentato con video e foto la presenza del gatto selvatico in Piemonte e nell'Appennino delle Quattro Province.

- ore 17/18 proiezione docu/film "Il soccorritore dei ricci dal Piemonte" di Rosie Kock e Roland Gockel. Il documentario “Die Igel-Retter aus dem Piemont” (Il soccorritore dei ricci dal Piemonte) è stato girato nel 2021 al Centro Ricci La Ninna per la regia di Rosie Cook e andato in onda su Arte TV per la serie “Geo 360”. Il documentario ha vinto il prestigioso "Nature Film Festival (Deutsche NaturfilmPreis) in Germania.

- ore 18:30/20 Apericena Vegano

- ore 20:00 proiezione docu/film "Food for profit" di Giulia Innocenzi. Food for Profit è il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie.

A seguire ci sarà un dibattito con la presenza dell'attivista Ugo Bettio da anni impegnato nella lotta per la tutela degli animali, Roberto Manelli, Volontario e attivista dell'Associazione Progetto Cuori Liberi (che porta la sua esperienza nei Santuari come un mondo utopistico che può diventare realtà), Erica Comoglio, Conduttrice e Autrice televisiva e Massimo Vacchetta, Veterinario e Responsabile del Centro Recupero Ricci “La Ninna”.

L’evento è a offerta libera. Eventuali donazioni serviranno a sostenere le spese dell’organizzazione e per raccogliere fondi a favore di quello che presto diventerà il primo ospedale e pronto soccorso per ricci d’Europa con avanzatissimi macchinari per la diagnostica. Il Centro, ad oggi, soccorre circa 400 ricci all’anno, cercando di salvare loro la vita per poi re-immetterli in libertà una volta guariti. I ricci che vengono portati al Centro sono spesso denutriti, pieni di parassiti, feriti da decespugliatori, investiti dalle auto o avvelenati dai pesticidi.