Addio al centenario borgarino 'Gian et Nissia', originario di Palanfrè

Giovanni Bertaina, detto "Gian et Nissia"

Venerdì 5 maggio aveva festeggiato i suoi 100 anni in Comune a Borgo San Dalmazzo con la sindaca Roberta Robbione e l'assessora Michela Galvagno, famiglia e vicini di casa.

Giovanni Bertaina se ne è andato ieri mattina, mercoledì 14 giugno, all'Istituto Climatico di Robilante dove era ricoverato in lungodegenza, dopo una caduta che gli aveva provocato la caduta del femore.

Era nato il 30 aprile 1923 a Vernante, in località Palanfrè, dove tutti lo conoscevano come "Gian et Nissia", figlio di Venanzia. Il piu grande di quattro fratelli: Stefano, Giuseppe e Giacomo.

Da giovane badava alle mucche, poi si è trasferito a Borgo dove ha lavorato alla Bertello e in altre aziende. Non si è mai sposato. Era un grande ballerino di courenta e balèt.

Fino alla caduta, avvenuta proprio pochi giorni dopo la festa in Municipio, aveva vissuto in casa da solo, accudito amorevolmente da parenti e vicini di casa.

Bertaina lascia i sei nipoti Adelina, Giuseppe, Cristina, Venanzia, Giuseppina e Nicolina e parenti tutti. “Abbiamo tanti bellissimi ricordi – racconta la nipote Giuseppina -. Era una bravissima persona. Tutti lo ricordano come generoso e altruista. Ci mancherà”.

I funerali saranno celebrati nella parrocchia di Vernante domattina, venerdì 16 giugno alle 10.30.