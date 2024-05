Saluzzo, candidati sindaci a confronto sui temi del commercio e del turismo

Grande successo ed ottima risposta da parte dei commercianti alla serata di confronto tra i candidati sindaci di Saluzzo, organizzata dalla Confcommercio di Saluzzo del 22 maggio.

Oltre 70 persone hanno piacevolmente partecipato all’evento legato al mondo del commercio e del turismo.

I candidati sindaci Giovanni Damiano, Franco Demaria, Renato Pagliero e Marco Piccat hanno apportato alla serata il giusto spunto sul quale poter riflettere, dalla volontà di creare nuove prospettive che diano rilievo a Saluzzo, alla constatazione che la città al momento vive un periodo di particolare difficoltà dal punto di vista dei locali "periferici" vuoti e delle vetrine spente. Si è proposta una rete di parcheggi che consentano di rendere più fruibili tutte le zone della città senza difficoltà di lontananza, ed un progetto che veda la creazione di un parcheggio centrale come Piazza XX settembre. C'è stato chi, con una visione più ottimistica, ha riportato dei dati che stanno ad identificare una situazione più positiva, vantando numeri precisi, ovvero 15 aperture di attività commerciali nel 2024, in più rispetto alle chiusure.

È stata poi posta una domanda relativa alla valorizzazione del centro storico, chi lo ha considerato uno scrigno di tesori che deve essere traghettato nel futuro senza vivere nella sola valore della tradizione. Chi lo vede in sofferenza ha fatto notare i molti cantieri aperti da tempo. C'è stato poi chi, con la memoria del passato ha potuto raccontare di come, nel lontano 1990, alcuni edifici avesse un'importanza per nulla scontata, trascinatore di moltissimi turisti in arrivo anche da lontano.

É stato anche proposto l'utilizzo di un tik toker per la sponsorizzazione di Saluzzo. In ultimo sono state trattate tematiche legate al turismo, non solamente in un'ottica prettamente comunale ma con un ampio punto di vista che possa aprirsi al territorio. La volontà è quella relativa alla creazione di un grande parcheggio, con un’ amministrazione che dialoghi con le istituzioni e con le associazioni.



Alla domanda “perchè i commercianti dovrebbero votarvi?”, sono uscite svariate risposte: "I commercianti hanno davanti n futuro, nella mia lista ho molti giovani , se votate me votate un bel gruppo di giovani, credo che Saluzzo abbia bisogno di fermare questo lento peggioramento per cambiare"; "Chiedo di essere votato perchè ci rivolgiamo alla città nel suo complesso e vogliamo assumerci la responsabilità, rappresentando una alternativa chiara,credibile, affidabile e soprattutto dedita al dialogo, cosa che in questi anni è mancata, vogliamo essere un comune amico!"; Vi chiedo il voto perchè sono un ottimista, vedo Saluzzo sovente in alto nelle classifiche, siamo pronti a raccogliere il testimone consapevoli che non bisogna mai smettere di guardare avanti"; "Sono figlio di questa terra, chiedo meno zone blu, più parcheggi in centro e voglio mettere sul piatto nuove idee, inseriamo Saluzzo negli smart box turistici rendendolo fiorente".