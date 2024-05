Dal pianoforte, al canto moderno, all’arpa: ecco i saggi di fine anno alla scuola comunale di musica a Mondovì

La Scuola Comunale di Musica di Mondovì è orgogliosa di annunciare l’inizio dei saggi di fine anno, un’esibizione che celebra il duro lavoro e il talento dei suoi studenti. Gli eventi si svolgeranno nell’Aula Magna, della Scuola di Musica di Mondovì e nella Sala Ghislieri, offrendo una varietà di performance che spaziano dal pianoforte al canto moderno, dall’arpa alla fisarmonica e molto altro ancora.

Questi saggi, ad ingresso libero, sono l’occasione per celebrare insieme i progressi e le performance che hanno caratterizzato l’anno accademico.

La serie di eventi inizierà giovedì 30 maggio alle ore 18.30 in Aula Magna.

L'eleganza delle note del pianoforte, sotto la guida esperta della docente Anna Chiara Toselli si fonderanno con le melodie del canto moderno della docente Nitza Rizo. Ascolteremo le armonie derivanti dalle vibranti corde dell’arpa e della fisarmonica, delle classi seguite dalle docenti Irene Zanghi e Elena Chiaramello per proseguire con gli allievi di batteria seguiti dai docenti Lorenzo Coniglio e Stefano Ghigliano che daranno il ritmo alla serata, mentre la musica d’insieme di chitarra elettrica, sotto la magistrale guida del docente Igor Giuffrè, ci trasporterà in un mondo di melodie coinvolgenti. La serata si concluderà con l’esibizione della band seguita dal docente Stefano Ghigliano.

Man mano che i giorni passeranno, l’Aula Magna e la Sala Ghislieri si riempiranno di suoni diversi:

Il 31 maggio ore 18 sempre nell’Aula Magna, il docente Lorenzo Bongiovanni presenterà la classe di pianoforte, offrendo un repertorio classico.

Sabato 1°giugno alle ore 15, nella Sala Ghislieri, i pianisti dei docenti Alberto Rainetti e Michele Dotta e i chitarristi del docente Marco Tomatis dimostreranno la loro abilità e sensibilità musicale.

Il 4 Giugno, ore 20.30 la Sala Ghislieri sarà il palcoscenico del Coro di Voci Bianche e Giovanile dell’Academia Montis Regalis, diretti dal M° Maurizio Fornero, che ha già conquistato il pubblico in diverse occasioni, noto per le sue prestazioni durante la stagione concertistica di Mondovì Musica, l’Alba Music Festival e Città in Note a Cuneo.

Proseguendo il nostro percorso, il 6 Giugno, ore 18 nell’Aula Magna, i docenti Stefano Cometto, Mauro Michele e Elisa Dutto guideranno gli studenti di violino e violoncello in un’esibizione che promette di essere indimenticabile. Il 7 Giugno, ore 18 ancora nell’Aula Magna, la voce sarà protagonista con il canto lirico della classe di canto della docente Maria Grazia Bergantin, accompagnato dalle note del flauto traverso della classe del docente Joao P. Mosman e della classe di violino della docente Giulia Aonso.

L’8 Giugno, ore 21 nella Sala Ghislieri, il docente Corrado Cordova presenterà la classe di chitarra, un evento che esalterà la versatilità dello strumento. La chitarra, con le sue corde che danzano sotto le dita agili dei nostri studenti, promette di essere un altro punto culminante.

Il 9 Giugno ore 21 l’Aula Magna ospiterà le band del progetto inclusivo, seguite dal docente Igor Giuffrè in collaborazione con il Liceo “Vasco Beccaria Govone “di Mondovì, saliranno sul palco per dimostrare che la musica è davvero un linguaggio universale che unisce e ispira.

I saggi si concluderanno venerdì 14 giugno ore 17.30 in Aula Magna con l’esibizione della classe di canto moderno della docente Giulia Dogliatti.

Questi saggi rappresentano non solo la fine di un anno di impegno e crescita artistica, ma anche un’opportunità per gli studenti di esibirsi davanti a un pubblico, condividendo la loro passione e il loro impegno per la musica. Invitiamo parenti, amici e appassionati di musica a partecipare e sostenere i nostri talenti emergenti. Ogni performance è un passo importante nel loro viaggio artistico e un’opportunità per celebrare insieme la bellezza della musica.

Per maggiori dettagli sul programma o per richieste specifiche, si prega di inviare una email a scuolacomulaemusica@academiamontisregalis.it