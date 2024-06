Scelta dello scarico per la tua moto: consigli e dritte per non sbagliare

Gli scarichi per moto sono tra le componenti più ambite da chi vuole modificare la sua due-ruote, da coloro che vogliono praticare un tuning intelligente e mirato, al giusto prezzo.

La verità è che gli scarichi per moto consentono di apportare miglioramenti sensibili e di personalizzare il veicolo in modo semplice e veloce, imponendo un esborso per lo più sostenibile.

Non stupisce dunque la varietà dell’offerta che caratterizza queste componenti. Una varietà che può rendere difficile la scelta e pone in essere il rischio di effettuare un acquisto poco in linea con le proprie esigenze.

Questa guida è pensata per sciogliere il classico imbarazzo della scelta. Forniremo una panoramica sugli scarichi per moto e qualche consiglio da spendere in fase di valutazione. Introdurremo anche il tema della scelta del negozio, menzionando uno dei punti vendita più apprezzati: Motosound.

Perché cambiare lo scarico

La prima domanda cui rispondere è: perché gli scarichi per moto sono così richiesti? Il motivo è semplice: intervengono su una delle componenti più importanti e che esercita l’impatto maggiore. Il sistema di scarico, per l’appunto.

Da essa deriva, almeno in parte, l’effettiva potenza del veicolo e il suono che riesce a sprigionare. Il sistema di scarico, poi, impatta anche sul piano estetico. Rispetto a quello delle auto, infatti, è molto esposto. Infine, impatta anche sul peso e quindi sulla maneggevolezza della moto, sul senso di comfort che si avverte durante la guida.

Scegliere gli scarichi per moto non è semplice. In giro vi sono un’infinità di modelli, i quali si suddividono in più tipologie.

Il consiglio più importante, però, è di scegliere accuratamente il negozio. Questi deve spiccare per l’ampiezza e la varietà dell’offerta, per la capacità di erogare un’assistenza degna di questo nome, che accompagni il cliente nel percorso di acquisto. A rispondere a questo identikit è Motosound, punto vendita online e offline che si è imposto come riferimento per gli amanti del tuning. Mette in vendita scarichi afferenti ai migliori brand, mette a disposizione uno staff desideroso di aiutare i clienti, propone prezzi equilibrati.

Le tipologie di scarichi per moto

Il secondo consiglio è di maturare alcune conoscenze sul mondo degli scarichi, a partire dalle tipologie attualmente disponibili.

● Scarichi slip-on. Questi scarichi intervengono solo sull’ultima parte del sistema di scarico. Sono facili da installare ma agiscono soprattutto sul lato estetico. Il loro impatto sulle prestazioni e sul sound, pur non essendo trascurabile, è comunque limitato. Sono comunque apprezzati per la loro convenienza.

● Scarichi completi. Questi scarichi intervengono sull’intera sistema di scarico. Oltre a incidere sull’estetica, incidono (e parecchio) anche sulle prestazioni e sul sound. Sono più difficili da installare e costano di più.

● Scarichi racing. Questi scarichi sono per lo più completi e si caratterizzano per un impatto davvero significativo sulle prestazioni. Riducono la distanza tra le moto da città e le moto da corsa. Non di rado, sono valorizzati da un design sportivo e/o aggressivo.

I fattori da considerare

La scelta dello scarico dovrebbe partire da un’analisi delle proprie esigenze e dall’impiego di specifici criteri. Lo scopo èciò di cui si avverte la necessità con le caratteristiche dello scarico. Ecco i criteri da prendere in considerazione.

● Prestazioni. Se lo scopo è migliorare le prestazioni in modo rilevante, dovreste optare per gli scarichi completi. Se il “fabbisogno di prestazioni” è addirittura una priorità, dovreste puntare agli scarichi racing.

● Sound. Molti sostituiscono lo scarico proprio per aumentare la rumorosità e la timbrica della moto. Si tratta di un vezzo ma anche di una garanzia di sicurezza. Se la moto si fa notare, è meno soggetto a incidenti stradali per distrazione altrui. Ad ogni modo, a intervenire il sound sono gli slip-on di alta gamma e gli scarichi completi.

● Estetica. In un modo o nell’altro, tutte le tipologie di scarico possono impattare sull’estetica. A dominare, in questo caso, è il gusto personale. E d’altronde l’offerta copre tutti gli stili: eccentrico, creativo, aggressivo, sportivo, sobrio, elegante etc.

● Prezzo. La variabile prezzo è importante anche perché esistono scarichi per tutte le tasche. Si parte dalle poche centinaia di euro e si superano i mille. Ovviamente, a costare di più sono gli scarichi racing.

Chiudiamo con una panoramica sull’installazione. Prenderemo come riferimento gli scarichi completi, rimandando però al contributo di un esperto.

Il primo passo consiste nella rimozione del sistema di scarico esistente. Si inizia smontando le parti del vecchio scarico, rimuovendo i bulloni e le staffe di fissaggio. In questa fase è fondamentale prestare attenzione a non danneggiare i sensori O2 e altre componenti elettroniche.

Dopo aver rimosso il vecchio scarico, si procede con il montaggio del nuovo. E’ bene assemblare il sistema fuori dalla moto, collegando prima i collettori e poi il resto del sistema seguendo le istruzioni del produttore. Le giunzioni devono essere ben allineate e i componenti non devono entrare in contatto con parti sensibili della moto come il serbatoio del carburante o le linee del freno.

Prima di serrare definitivamente tutte le viti, è importante posizionare correttamente il sistema sotto la moto, fissando temporaneamente le staffe e i supporti. Una volta allineato tutto correttamente, si possono serrare tutte le viti e i bulloni secondo le specifiche di coppia consigliate dal produttore.