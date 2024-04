Si è spento a 67 anni Vinh Mach, vietnamita da quasi 50 anni a Piasco

E' morto all'età di 67 anni Vinh Mach, arrivato in Italia dopo la fine della guerra in Vietnam assieme ai fratelli, attorno al 1977, stabilendosi a Piasco, dove si era da subito integrato e dove era apprezzato e benvoluto e dove aveva creato una bella famiglia.

Aveva fin da subito iniziato a lavorare per la Gruniverpal Tranchero, per poi essere assunto all'Alstom Ferroviaria, dove per 25 anni aveva fatto il turno di notte.

Nei primi anni 2000 aveva aperto un negozio di prodotti asiatici a Cuneo. Dopo la chiusura, era tornato a lavorare da Tranchero prima di andare in pensione, traguardo raggiunto da pochi anni.

Purtroppo, un mese fa, la scoperta di un tumore che non gli ha dato scampo. Lascia la moglie Lai, i figli Tam con Valerio, Giovanni, Valentina con Francesco, Francesco con Anna, oltre ai nipoti Gioele, Ginevra, Filippo e Tommaso, assieme ai parenti tutti. La sua morte ha generato profondo cordoglio in paese.

Il funerale avrà luogo, nella chiesa di Piasco, mercoledì 24 aprile alle 15, con partenza alle 14.30 dall'ospedale di Saluzzo. La salma sarà creamata nel Tempio di Bra e le ceneri riposeranno nel cimitero del paese. Domani, alle 20, la recita del Santo Rosario.

La famiglia chiede non fiori ma offerte all'associazione "La cura nello sguardo" per le cure palliative di Busca.