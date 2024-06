Anche la Federazione Provinciale FdI di Cuneo è stata presente ieri 1 giugno a Roma, in Piazza del Popolo, per la grande manifestazione in programma con Giorgia Meloni.

"Una piazza straordinaria di orgoglio e amore per la Nazione. Ancora una volta il nostro compito è dimostrare al mondo di cosa siamo capaci. Viva l'Italia, viva Fratelli d'Italia, viva l'Europa delle nazioni" queste le parole che riassumono l'intervento di Giorgia Meloni.