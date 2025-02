Cuneo: la Polizia intensifica i controlli, espulsi due cittadini tunisini irregolari

La Polizia di Cuneo (ufficio Volanti) ha identificato durante la settimana circa 700 persone e 300 veicoli ed aumentato i controlli per accertare, soprattutto nel week-end, il rispetto degli orari di chiusura degli esercizi pubblici nelle aree del quadrilatero e di piazza Boves, dove erano state segnalate violazioni e problemi determinati dagli avventori di alcuni locali.

Nella giornata di venerdì 31 gennaio la Volante, verso le ore 13, ha identificato due uomini di nazionalità tunisina, irregolari, senza fissa dimora, in evidente stato di alterazione da sostanze di abuso. Avevano infastidito, poco prima, una cittadina francese residente a Cuneo, in compagnia di un’amica, mentre si trovavano a passeggio sotto i portici di corso Giolitti.

Dopo gli accertamenti di rito, è stato notificato ai due fermati il decreto di espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento presso il C.P.R. di Milano a carico dello cittadino gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e armi. Notificato l’ordine di espulsione a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni a carico del secondo uomo, privo di precedenti penali.

Inoltre, sempre nella giornata di ieri, i poliziotti hanno proceduto all’accompagnamento in frontiera, in esecuzione di un’espulsione giudiziaria, di un cittadino egiziano scarcerato il 31 gennaio dal carcere di Cuneo, con numerosi precedenti penali contro il patrimonio e la persona, scortato da personale dipendente presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino per il rimpatrio.

Il questore di Cuneo ha evidenziato l’impegno e l’importante sinergia tra l’Ufficio Controllo del Territorio e l’Ufficio Immigrazione che ha consentito di effettuare, nell’anno 2024, 20 accompagnamenti in frontiera, 37 trattenimenti ai C.P.R., allontanando dal territorio provinciale cittadini stranieri in condizioni di irregolarità e di elevata pericolosità sociale.