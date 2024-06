Cardè: trattore sfonda un portico e finisce in un bar chiuso

Curioso incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 maggio, intorno alle 18.30 in pieno centro a Cardè, dove un trattore che proveniva da via Moretta nello svoltare sulla SP 29 ha probabilmente perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro l'edificio di fronte finendo in un bar, fortunatamente chiuso.

Non si registrano feriti, ma i danni materiali al portico che delimita la strada provinciale sono stati abbastanza ingenti. Sul posto anche i carabinieri.

L'incidente riporta alla ribalta la situazione di una strada, la SP29, che durante il giorno è percorsa da decine di auto, ma anche mezzi pesanti i quali creano disagi alla circolazione nel centro del paese.