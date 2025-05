Auto si cappotta sulla statale 582 in direzione Garessio: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento nelle prime ore di questa mattina, venerdì 16 maggio, sulla strada statale 582 del Colle San Bernardo per soccorrere il conducente di un'autovettura rimasto coinvolto in un incidente, poco sotto il parco eolico.

Per dinamiche in fase di accertamento l'auto, che viaggiava in direzione di Garessio, si è cappottata. L'allarme è scattato verso le 5.45, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Garessio che hanno aiutato il conducente a uscire dal mezzo per affidarlo poi alle cure del personale sanitario del 118 garessino. Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri della stazione locale.

Dopo le operazioni di soccorso il mezzo è stato poi recuperato dall'autofficina Ghiglia.

Non risultano altri mezzi coinvolti.