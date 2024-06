Mondovì, Domenico Quirico e Matthias Canapini chiudono l’edizione 2024 del Festival Funamboli

Stanno per volgere al termine gli appuntamenti del Festival Funamboli – Parole in equilibrio, organizzato dall’associazione culturale Gli Spigolatori di Mondovì. La tematica dell’edizione 2024 è “Osare la speranza” e nella seconda metà di maggio numerosi ospiti si sono susseguiti per raccontare, attraverso gli appuntamenti della kermesse, la loro idea di speranza. Attraverso il teatro, la politica, la letteratura, la legalità, ma anche scrivendo libri gialli dove alla fine vincono i buoni, tutto questo ha rappresentato il lungo viaggio nella speranza e nelle speranze del nostro tempo.

A chiudere la manifestazione saranno, sabato 15 giugno al Caffè Sociale (Mondovì, stazione ferroviaria, piazza Franco Centro 1), Matthias Canapini, fotoreporter marchigiano attualmente residente a Torino, specializzato in reportage dai “fronti caldi” del mondo, e il giornalista Domenico Quirico.

Osare la speranza oltre la guerra, questa sarà la tematica che i due illustri ospiti affronteranno attraverso le parole e le immagini. Dall’esperienza di chi i conflitti li ha visti e vissuti in prima persona, un dialogo che ci porta a riflettere su un flagello che colpisce molti Paesi, alcuni dei quali vicini a noi, e su come proprio la speranza possa aiutare a superare il dolore e la paura anche in contesti così estremi.

L’appuntamento è quindi per sabato 15 giugno, alle ore 17, presso il caffè della stazione di Mondovì, per chiudere l’edizione 2024 del Festival Funamboli con un augurio di speranza e di pace.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito con prenotazione consigliata.

Per prenotazioni Eventbrite o mostre@festivalfunamboli.it.