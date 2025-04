Riceviamo e pubblichiamo la lettera, a firma del Comitato di Quartiere Cuneo Centro, intitolata "Giunta e Quartiere Cuneo Centro a confronto. Attività in corso e priorità".

Dopo i primi mesi di lavoro del nuovo direttivo, come Comitato di Quartiere Cuneo Centro abbiamo organizzato un incontro con la Giunta della Città di Cuneo per fare il punto sulle attività in corso in quartiere e sulle priorità espresse dalla cittadinanza negli incontri dello sportello cittadino e relative all'area tra Corso Giolitti, Viale Angeli, Piazza Galimberti e Lungo Stura XXIV Maggio.

In primis, abbiamo ripercorso cosa accade oggi nel quartiere di cui riportiamo qui una sintesi:il Cerchio delle Famiglie presso il il Nido Girasoli autogestito dalle famiglie del quartiere (il lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18) e che rimane aperto a nuove partecipazioni e idee; lo Sportello Cittadino, che serve a raccogliere settimanalmente (ogni mercoledì alle 17:30 presso la sede del Comitato) il polso della situazione della cittadinanza; gli incontri della Sicurezza Partecipata tra residenti e il comando in corso Giolitti della Polizia Municipale, che servono ad avere un canale diretto sulle criticità e le soluzioni più efficaci per il quartiere; le collaborazioni attive con il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, per lo sviluppo di attività condivise all’interno dell’ex Casa del fascio femminile, con la cittadinanza e il partenariato di Concentrazioni per l'animazione della sede (ogni mercoledì alle 17:30), con la Consulta Giovanile di Cuneo per la cura e pulizia di specifici punti della città; e la promozione del Mercato del Giobia di Corso Giolitti.

Abbiamo poi posto specifiche interrogazioni più urgenti relative a parcheggi, verde pubblico, aree giochi, decoro e infrastrutture e comunichiamo insieme alla Giunta quanto segue:

- il parco giochi di Corso Dante lato corso IV Novembre sarà pronto per l'inizio dell'estate;

- avverrà a breve la ripiantumazione degli alberi mancanti anche sulla segnalazione dei residenti (su quelli attualmente morti avviene una verifica di assenza di parassiti);

- i lavori dello Sferisterio sono previsti in chiusura per giugno-luglio con potenziali utilizzi ad ampio raggio del quartiere.

Inoltre, abbiamo evidenziato l'urgenza da parte dell'Amministrazione di intervenire rapidamente sull'ex Policlinico, sulla Stazione con RFI, sul mantenere il ritmo dei lavori di pavimentazione di Viale Angeli e sull'opportunità di omogeneizzare i parcheggi blu su Cuneo Centro con pass per residenti e titolari di attività. In particolare sul tema parcheggi, prevediamo di incontrare in seconda battuta l'ass. Pellegrino per raccogliere dati specifici sui quali elaborare, con l'ascolto della cittadinanza, le esigenze prioritarie del quartiere, consapevoli della mobilità urbana complessiva.



Il quartiere, per il secondo anno consecutivo, vede alcuni progressi diffusi di vivibilità che però non devono distrarre dal cammino di lungo periodo individuato, fatto di richieste di governo urbano guidate di buon senso condivise con il quartiere e di attivazione della cittadinanza. Chiediamo all'Amministrazione di farsi promotrice della rete di attori sul quartiere, preferendo soluzioni di sistema a quelle di compartimenti di singole arterie e verificando di mantenere l'impegno a coinvolgere il Comitato nelle decisioni del quartiere, nel rispetto dei ruoli, delle funzioni ma soprattutto della cittadinanza allargata che rappresentiamo.